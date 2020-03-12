2020-03-13T00:12:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Торговые и детские центры в Москве: Персонал носит маски, меряют температуру, ручки обрабатывают ультрафиолетовыми излучателями

В городе борются с инфекциями
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Алиса ТИТКО
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В торговых и детских центрах большой поток людей, а значит, и риск распространения инфекции выше. «КП» проверила, какие меры приняли в больших столичных комплексах.

«ДЕТЕЙ ВИРУС НЕ БЕРЕТ»

Посетителей в Центральном Детском магазине на Лубянке стало значительно меньше. В парке с песком вообще никого, нет очередей в «КидБург».

Фото: Алиса ТИТКО

- Просто это будний день. Родители тянут детей развлекаться в выходные, несмотря ни на что, - говорит сотрудница детского города профессий.

Мимо нас проходит уборщица, которая протирает шваброй и так чистые полы. Уборка теперь каждый час.

- Коронавирусом болеют в основном старики, детей этот вирус не берет, - уверяет меня Оксана, которая привела сына Антона в «КидБург».

Захожу в магазин с игрушками. И там уборка. Мягкие игрушки поднимают и протирают полки.

«НА КАНИКУЛЫ НИ ОДНОЙ ЗАЯВКИ»

Нельзя сказать, что детский парк KidZania (ТРЦ «Авиапарк» на Ходынском поле) совсем опустел - детей с родителями человек десять.

- Детей реально стали реже водить в связи с инфекциями, - говорит администратор в городском управлении KidZania.

- Школьников группами не водят?

- Практически нет. С 21 по 29 марта будут школьные каникулы, обычно у нас на это время уже все расписано, но пока заявок нет.

Как рассказывают сотрудники KidZania, им всем по утрам меряют температуру.

- Если повышена - отправят домой. Просят чаще мыть руки, - говорит менеджер Екатерина.

- В самом парке чаще убирают?

- Столики, стулья - все это моют. Но как обычно, в конце дня. Дети, конечно, чихают, но мы не можем после каждого обрабатывать мебель. Бывает, сами родители приходят в масках.

Фото: Алиса ТИТКО

ДОЗАТОРЫ С АНТИСЕПТИКОМ

В торговом центре «Европейский» стали проводить дополнительную обработку лифтов, перил эскалаторов, дверных ручек, в том числе с использованием облучателей-рециркуляторов (с ультрафиолетовым излучением).

- Мы проводим обработку спецсредствами на основе ЧАС (четвертичных аммониевых соединений), хлорактивными, кислородактивными, спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, - рассказали в ТЦ «Европейский».

Фото: Алиса ТИТКО

Такие же меры приняли в фуд-молле «ДЕПО», в агрокластере «Фуд-Сити», на Центральном рынке. Там везде установили дозаторы с антисептиком.

- У нас на рынке в течение дня раз в три часа проводят оповещение с напоминаниями о необходимости мыть руки с мылом или использовать дозаторы с антисептиком. К тому же утром меряют температуру с помощью бесконтактных термометров, - рассказывает Михаил, сотрудник Велозаводского рынка.

- А если у кого-то температура?

- На территории оборудован бокс для приема и обследования лиц с повышенной температурой.

Посетители фуд-молла «ДЕПО» обратили внимание, что поверхности и столы регулярно дезинфицируются, а персонал носит защитные маски. Во всех ресторанах стали применять дополнительные меры дезинфекции посуды.

А ЧТО В КИНО?

В столице отменяют массовые концерты и спортивные мероприятия - не собираться более 5000 человек. Но сходить в выходные в кинотеатр можно. Залы не вмещают такого количества людей, но это не отменяет меры безопасности.

В кинотеатре «Москва» на Охотном Ряду включены кварцевые лампы для обеззараживания воздуха. Это безопасно, они закрытого типа (правда, и кинотеатр этот массовым не назовешь - билеты от 3000 руб.).

В самых больших залах пока никаких дополнительных мер не вводят. В киносфере IMAX в ТЦ «Капитолий Ленинградский», «Формула Кино Европа» моют полы, но маски не раздают.

В «Каро Теплый Стан» сотрудников кинотеатра обязали чаще мыть руки и мерять температуру по приходе на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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