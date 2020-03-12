2020-03-12T19:32:55+03:00
Происшествия

Официально: Умерший в Коммунарке мужчина скончался от рака, а не от коронавируса

Причиной смерти 75-летнего москвича назвали онкологию поджелудочной железы и гепатит
Семен ЕЛЕНИН
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В Департаменте здравоохранения подчеркивают, что в легких погибшего пациента специалисты никаких патологических изменений не нашли.В Департаменте здравоохранения подчеркивают, что в легких погибшего пациента специалисты никаких патологических изменений не нашли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Столичные власти прокомментировали информацию о смерти 75-летнего пациента в больнице на территории Коммунарки в Новой Москве.

«По факту сообщений в СМИ Департамент здравоохранения сообщает, что смерть пациента никак не связана с коронавирусной инфекцией, - говорится в официальном релизе Депздрава. - Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты отрицательные».

По словам специалистов, накануне пожилой мужчина был доставлен в реанимацию больницы в крайне тяжелом состоянии. Пенсионер не мог дышать.

«Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи и были продолжены в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу».

Вскрытие показало, что москвич скончался «от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы и гепатита».

В Департаменте здравоохранения подчеркивают, что в легких погибшего пациента специалистаы никаких патологических изменений не нашли. Напомним, коронавирус дает осложнение именно на легкие.

«Проведенные исследования на коронавирусную инфекцию отрицательные».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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