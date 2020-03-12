2020-03-12T20:48:55+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в России выявили еще 6 пациентов с коронавирусом

Четыре из них - в Москве, ещё по одному заболевшему находятся в Калининградской области и Краснодарском крае
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: Сергей Бобылев/ТАССФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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За последние сутки число россиян, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, увеличилось на шесть человек. Как сообщает Роспотребнадзор, четверо из них - москвичи. Двое других, соответственно, находятся под наблюдением врачей в Калининградской области и Краснодарском крае.

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу сообщают, что трое новых заболевших были выявлены во время проверки пассажиров с рейса, которые были доставлены в больницу несколько дней назад.

«Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов. Три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один - в инфекционной больнице №2».

По словам представителей Оперативного штаба, двое родных новых пациентов сейчас наблюдаются врачами в больнице в Коммунарке.

«Ещё один человек направлен в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине. Пассажиры рейса находятся под медицинским наблюдением».

Всего на текущий момент в Москве выявили 19 случаев коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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