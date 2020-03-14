В школах Москвы введено свободное посещение

По состоянию на 13 марта 2020 г., коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей Москвы. За последние сутки число заболевших выросло на 5 человек. Это немного. Но есть новая тревожная тенденция. Коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили. Таким образом, круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться.

В этой связи по рекомендации врачей я принял решение о введении дополнительных мер профилактики распространения инфекции.

1. Режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц. Срок самоизоляции остается прежним – 14 дней. Для получения больничного следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и он будет доставлен курьером по месту проживания. Больничный лист будет выдан и в случае отсутствия симптомов респираторных заболеваний.

2. Ранее мы приняли ряд мер для недопущения распространения инфекции в учебных заведениях. Школьники, возвращающиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны проходить самоизоляцию в том же порядке, что и взрослые. Сегодня по просьбам родителей считаю необходимым сделать следующий шаг. С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный. Для детей, которых родители временно забрали из школы, администрации учебных заведений постараются обеспечить продолжение образования в дистанционной форме. Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества. При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения.

3. На работодателей (руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей) возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. Эта мера призвана защитить здоровье других работников. Напомню, что Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать безопасные условия труда.

4. В подписанном мною указе режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), официально признается обстоятельством непреодолимой силы. В сложившейся ситуации эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

Принятые сегодня решения позволят сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Большинство москвичей с пониманием и ответственностью соблюдают ограничительные меры. И я им за это благодарен. Тем самым они вносят свой посильный вклад в борьбу с коронавирусом.

Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собянин: Режим повышенной готовности в Москве - мера профилактики коронавируса

Москва успешно противостоит коронавирусу: в многомиллионном мегаполисе установлен пока только один случай заражения – заболел молодой мужчина, отдыхавший в Италии. Сдерживать распространение инфекции из Поднебесной удается благодаря беспрецедентным мерам профилактики и контроля, предпринятым в столице. Тем не менее, число заболевших растет и в Европе, и во всем мире. (подробности)

Собянин: Москва ввела режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о ситуации с коронавирусом в городе и мерах по предотвращению распространения вируса:

"Уважаемые москвичи,

Ситуация с коронавирусом в городе относительно спокойная. (подробности)