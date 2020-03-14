Что сделала Москва, чтобы остановить коронавирус

Власти Москвы продолжают принимать меры необходимые для остановки распространения коронавируса. Напомним, в городе инфекция подтверждена у 24 человек, при этом 1 пациент выздоровел. Так что же уже сделано, чтобы остановить COVID-19.

3 марта в Новой Москве в районе Коммунарка открыли новый медицинский центр. С этого дня именно сюда доставляют прибывших в Москву с симптомами ОРВИ из стран, где зафиксированы крупные вспышки коронавирусной инфекции, туристов. До этого такие пациенты находились в инфекционной клинической больнице № 1 столицы.

Работает информационный центр по коронавирусу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начиная с 4 марта весь общественный транспорт Москвы дезинфицируют специальными растворами. Особое внимание к метро. Ежедневно на всех станциях проводится дезинфекция дверей, поручней, кнопок и перил лифтов, автоматов по продаже билетов. Используют только безопасные для пассажиров средства. Дезинфекцию проходят и вагоны метро: помимо влажной уборки проводится кварцевание, а для очистки воздуха в поездах меняют воздушные фильтры в системе кондиционирования. Кроме того, пассажирам выборочно дистанционно измеряют температуру.

Ежедневно проходят дезинфекцию более 8,5 тыс. автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев Москвы. В конце смены дезинфицирующими средствами обрабатывают все поверхности, включая кабину водителя, поручни, стекла и сиденья. Особое внимание уделяется уборке автовокзалов и автостанций.

Работники рынка проходят санитарный контроль.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

10 марта в Москве из-за коронавируса на месяц запрещены все мероприятия с участием более 5 тысяч человек. Отменены фестивали, некоторые концерты и премьеры фильмов, а также ограничено посещение спортивных соревнований.

В четверг, 12 марта, в Новой Москве началось строительство корпуса на 500 коек. Ещё один стационар для больных с коронавирусом появится на юг-востоке столицы - на Самаркандском бульваре.

В субботу, 14 марта, принято решение о временной переквалификации родильного дома 8. В случае необходимости он примет беременных пациенток с подозрением на коронавирус. Пока таких в Москве нет.

В субботу, 14 марта, было принято решение о закрытии всех городских больниц для посещения. Это касается всех круглосуточных стационаров, как взрослых, так и детских. Однако посетители по-прежнему смогут передавать «посылки» своим близким, для этого в каждом стационаре предусмотрены выделенные места.

Проходят специальную обработку места общего пользования.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

С 16 марта, во всех городских поликлиниках временно отменена плановая диспансеризации и профилактические медицинские осмотры.

С 16 марта во всех школах Москвы и Московской области ввели свободное посещение. Но чиновники уже пояснили, что это вовсе не каникулы. Ребятам, которые не пойдут в школу придется заниматься самостоятельно. Задания будут публиковать на сайтах школ.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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