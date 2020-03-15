Из больницы в Коммунарке выписали 52 пациента, находившихся на карантине из-за коронавируса

В первых числах марта в Новой Москве в районе Коммунарка отрыли многофункциональный медицинский центр. Сегодня, это пожалуй, самая современная в столице больница. С первых дней она принимает пациентов с подозрением на коронавирус. Для них тут созданы все условия: от новейшего медицинского оборудования и квалифицированного состава медиков до таких приятных мелочей как скоростной интернет и кабельное телевидение. Но самое главное: у каждого отдельная палата. Такая изоляция наравне с другими мерами позволяют полностью исключить возможность распространения вируса внутри стационара.

Корреспондентов встретил главный врач больницы Денис ПроценкоФото: Анастасия ВАРДАНЯН

И первые результаты уже есть. На минувших выходных из больницы выписали более 50 человек. И тут никаких секретов. На выписку в воскресенье, 15 марта, пригласили журналистов. В современном холле, в которым больницей и не пахнет, обстановка скорее похожа на современный офис, корреспондентов встретил главный врач. - Абсолютно здоровыми наш медицинский центр на этих выходных покинули 52 человека, - рассказал главный врач больницы Денис Проценко. - Все из них были лицами, контактировавшими с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. На протяжении нескольких недель им оказывался комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Сейчас в больнице находятся 312 пациентов, из них 17 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

- Нет ни одного пациента в критическом состоянии, - успокоил Денис Проценко.

В больнице нет ни одного пациента в критическом состоянии.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Перед выпиской все пациенты проходят тройное тестирование на коронавирус. На руках у них справки с отрицательными анализами. В списке пациентов, которые отправились домой большинство - россияне, которые недавно вернулись из туристических поездок в Европу, но есть и иностранцы. Ровно две недели на карантине в больнице провел бизнесмен из Ирана.

- Я приехал в Москву 1 марта, в аэропорту меня попросили проехать в больницу. Так я оказался здесь на карантине. Мне сделали тесты, чтобы подтвердить наличие коронавирусной инфекции. Я очень рад этим результатам - у меня нет коронавируса. Мне очень нравится клиника, в которой я провел время - она похожа на отель. Нас кормили пять раз в день. Это меня приятно удивило. Большое спасибо главному врачу и всему персоналу. Я понимаю, что такие меры необходимы для предотвращения коронавирусной инфекции, - рассказал Арман Фалла, 52-й выписанный пациент больницы в Коммунарке.

Ровно две недели на карантине в больнице провел бизнесмен из Ирана.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Оставшиеся в больнице пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. Их состояние не вызывает опасения у медиков.

Напомним, ранее москвич Давид Беров, у которого подтвердился диагноз коронавирус после посещения Италии, успешно выздоровел. Он вернулся к обычной жизни и уверят, что болезнь не страшнее обычной простуды.

Сейчас в больнице находятся 312 пациентов, из них 17 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН