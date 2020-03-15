2020-03-15T15:19:13+03:00
Происшествия

На МКАДе КамАЗ протаранил легковушку: два человека в тяжелом состоянии

Одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете санавиации
Анастасия ВАРДАНЯН
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Одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете санавиации. Фото: ГОЧСиПБ.Одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете санавиации. Фото: ГОЧСиПБ.
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Днем в воскресенье, 15 марта, на московской кольцевой автодороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла на 97-м километре МКАД и почти сразу парализовала автомобильное движение. От сильнейшего удара КамАз развернуло, а в леговом автомобиле оторвало крышу.

Два человека, находившиеся в легковом автомобиле, получили серьезные травмы. Один из них был госпитализирован вертолетом санавиации.

- Санитарным вертолётом Московского авиационного центра с места ДТП эвакуируют одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы его сопровождает авиамедицинская бригада, которая поддерживает и контролирует состояние пострадавшего, - сообщили "КП" в пресс-службе ГОЧСиПБ.

Санитарным вертолётом Московского авиационного центра с места ДТП эвакуируют одного пострадавшего. Фото: ГОЧСиПБ.

Санитарным вертолётом Московского авиационного центра с места ДТП эвакуируют одного пострадавшего. Фото: ГОЧСиПБ.

Второй пострадавший доставлен в больницу на автомобиле скорой помощи. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинпекции. По предварительным данным, причиной столкновения стало превышение скорости. Автомобилистам рекомендовано заранее выбирать пути объезда.

Авария произошла на 97-м километре МКАД. Фото: ГОЧСиПБ.

Авария произошла на 97-м километре МКАД. Фото: ГОЧСиПБ.

На МКАДе КамАЗ протаранил легковушку: два человека в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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