На МКАДе КамАЗ протаранил легковушку: два человека в тяжелом состоянии.

Днем в воскресенье, 15 марта, на московской кольцевой автодороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла на 97-м километре МКАД и почти сразу парализовала автомобильное движение. От сильнейшего удара КамАз развернуло, а в леговом автомобиле оторвало крышу.

Два человека, находившиеся в легковом автомобиле, получили серьезные травмы. Один из них был госпитализирован вертолетом санавиации.

- Санитарным вертолётом Московского авиационного центра с места ДТП эвакуируют одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы его сопровождает авиамедицинская бригада, которая поддерживает и контролирует состояние пострадавшего, - сообщили "КП" в пресс-службе ГОЧСиПБ.

Санитарным вертолётом Московского авиационного центра с места ДТП эвакуируют одного пострадавшего. Фото: ГОЧСиПБ.

Второй пострадавший доставлен в больницу на автомобиле скорой помощи. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинпекции. По предварительным данным, причиной столкновения стало превышение скорости. Автомобилистам рекомендовано заранее выбирать пути объезда.

Авария произошла на 97-м километре МКАД. Фото: ГОЧСиПБ.