«Дефицита нет. И не будет»: В Московской области прокомментировали информацию об ажиотаже в магазинах и на рынках

В соцсетях сейчас активно распространяются фотографии полупустых полок в магазинах и супермаркетах. У многих жителей Подмосковья такой ажиотаж вокруг продуктов вызывает озабоченность.

Однако в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области ситуацию комментируют взвешенно: да, действительно, спрос на некоторые продукты и товары первой необходимости есть, а вот дефицита нет. И не будет.

«Правительство региона внимательно следит за состоянием товарных рынков, - говорится в официальном сообщении регионального Минсельхоза. - Вместе с торговыми сетями ведется мониторинг цен и товарных запасов, как в самих магазинах (рынках, ярмарках), так и на распределительного-оптовых центрах и у производителей продукции».

В ведомстве уточняют, что запасы по всем видам продукции на территории Московской области есть. Просто сотрудники супермаркетов не всегда успевают оперативно пополнять полки.

«Есть договоренность с торговлей по наращиванию товарных запасов по востребованным группам товаров. Запасы в магазинах, распределительно-оптовых центрах и у производителей достаточны, поставки осуществляются на регулярной основе, спрос покупателей удовлетворен в полном объёме, на полках представлен весь традиционный ассортимент.

На всех предприятиях торговли проводятся мероприятия по дезинфекции, к работе не допускаются сотрудники с температурой и общим недомоганием».

В подмосковном Министерстве сельского хозяйства призывают не поддаваться панике и заведомо фейковым сообщениям в соцсетях о товарном дефиците.

Стоит напомнить, что ежедневно в Московской области работают около 60 ярмарок. На них, в том числе, широко представлена продукция крестьянско-фермерских хозяйств. По словам специалистов, средняя посещаемость локальных муниципальных ярмарок примерно равна посещаемости обычного магазина шаговой доступности у дома - полторы-две тысячи человек в день.

«На всех подмосковных ярмарках проходят мероприятия по дезинфекции и контролем за общим состоянием продавцов. Контроль за соблюдением требований осуществляют организаторы ярмарок и администрации муниципалитетов».