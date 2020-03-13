В Москве детские пособия можно оформить, не выходя из дома

У молодых родителей с появлением малыша и так много забот, а еще приходится оформлять разные бумажки для ребенка. Большинство документов на новорожденного можно заполнить онлайн, через личный кабинет на портале мэра Москвы mos.ru. Но за некоторыми пособиями надо прийти лично. Теперь мам и пап избавили от этой повинности. Заявление на федеральные выплаты за первого и второго ребенка можно подписать дома. Для этого к родителям придут сотрудники департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

- Если молодые родители получили региональную выплату при рождении детей, но еще не воспользовались федеральными пособиями, то им расскажут о такой возможности и при необходимости помогут оформить заявление, - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. - Всего планируется навестить 43 тысячи московских семей. Сотрудники департамента труда и соцзащиты лично посетили уже 18 тысяч семей.

Сначала специалисты звонят маме или папе и договариваются, когда будет удобнее встретиться. Также заранее сообщают, какие документы нужно подготовить. Во время визита гости помогут написать нужное заявление. Если окажется, что каких-то документов не хватает, за ними в течение 5 дней приедут сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Родителям ходить никуда не нужно.

Если мама оформляет федеральную выплату на первого ребенка, то специалисты соцзащиты в течение 10 дней сами принимают решение о назначении выплаты. Если же нужна выплата на второго ребенка, тогда сотрудники лично заберут заявление у родителей и передадут его в Пенсионный фонд.

КОНКРЕТНО

Кому помогут

Выплата положена, если:

- в семье родился первый или второй ребенок после 1 января 2018 года;

- сумма дохода на одного члена семьи в Москве не более 40 390 рублей (двукратная величина прожиточного минимума трудоспособного москвича);

- ребенок, на которого оформляется выплата, и мама - граждане России.