В Новой Москве продолжается строительство инфекционной больницы

В Новой Москве уже несколько дней в круглосуточном режиме продолжается стройка новой инфекционной больницы, которая станет дополнительный стационаром для Инфекционной больницы №1 и комплекса в Коммунарке. Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти выбрали место для новой больницы - неподалеку от деревни Голохвастово, в 30 километрах от МКАД.

«Крупных жилых комплексов в этом районе нет. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. - И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет».

Строительство больничного корпуса в Новой Москве .

Действующий комплекс в Коммунарке обзаведется филиалом. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Больницу начали возводить на месте пустующего сельскохозяйственного поля. В процессе подготовки основания будущего стационара, подъездных дорог, а также прокладывания инженерных сетей рабочие вывезли с площадки около 90 тысяч кубометров грунта. Ранее уже сообщалось, что больницу построят в короткие сроки из быстровозводимых конструкций.

Работы на территории объекта в 43 га ведутся в круглосуточном режиме. Будущая больница рассчитана на 500 пациентов. В состав комплекса войдут приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное и даже (на случай необходимости) родильное отделение.

«Проект инфекционного центра во многом уникален, - заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Однако мы учли имеющийся в Москве опыт возведения похожих объектов, а также опыт наших коллег из Китая. Отмечу, что это будет один из самых современных медицинских центров, оснащенный всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Логистика будущей больницы рассчитана до мелочей.

«Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны, - рассказал Сергей Собянин. - Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания».

На месте в круглосуточном режиме работает оперативный штаб строительства, который контролирует все процессы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766569" frameborder="0"></iframe> Строительство больницы в Подмосковье: день второй.

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