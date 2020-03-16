«Пошел дым и сын закатился в истерике» : фокусы с сухим льдом закончились ожогами лица четырехлетнего мальчика

Очередная печальная история с сухим льдом произошла в Москве 14 марта. В гости на день рождения к четырехлетнему Диме* пришли друзья из детского сада. Ребята ели сладости, а за их досуг отвечала аниматор. Женщину на праздник пригласила мама мальчика, которая нашла объявление в одной из социальных сетей. В программу входил аквагрим, конкурсы и фокусы с сухим льдом. Вещество мгновенно превращается в газ и малышам должен был понравиться этот густой белый дым. Но все пошло не по плану.

- Когда пошел дым, сын закатился в истерике, а на лице появились ожоги, - написала в своем заявлении в полицию мама мальчика.

Прямо с праздника Дима попал в больницу. По предварительным данным, ожоги на лице ребенка возникли из-за взаимодействия с сухим льдом.

- У ребенка термические ожоги первой и второй степени, - подтвердили информацию собственные источники «КП» в правоохранительных органах.

В случившемся родительница винит аниматора. Сейчас по данному факту проверку ведет московская полиция. Нам удалось пообщаться с аниматором. Девушка по имени Ксения уже наняла адвоката.

Судя по странице Вконтакте досугом малышей Ксения профессионально занимается последние три года. Она и сейчас ищет клиентов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Пожалуйста, звоните моей представительнице, я комментарии не даю, - ответила Ксения.

Но адвокат тоже оказалась не разговорчивой.

- Идет расследование и сейчас мы не можем общаться с журналистами, - заявила адвокат Елена Лавкова.

Свою вину аниматор полностью отрицает. По ее версии, ребенок сам виноват в случившемся. Судя по странице Вконтакте досугом малышей Ксения профессионально занимается последние три года. Она и сейчас ищет клиентов. Тем временем пострадавшего мальчика выписали из больницы. Он находится дома.

Напомним, недавно трагедией закончилась вечеринка по случаю 29-летия блогера Екатерины Диденко. Все случилось в банном комплексе, в тот момент, когда муж Кати высыпал в бассейн 25 кг сухого льда. Три человека погибли на месте.

ОФИЦИАЛЬНО

- По факту получения ребенком ожогов проводится доследственная проверка, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. - Ведутся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Проще запретить?

Об ограничении свободной продажи сухого льда в России заговорили сразу после трагедии на вечеринке блогера Екатерины Диденко. В первых числах марта депутат Иван Сухарев внес соответствующее предложение в Госдуму. Для минимизации рисков он предложил обязать производителей 50% площади упаковки выделять для размещения предупреждающей информации об угрозах жизни и здоровью. Также к пакету с сухим льдом он предлагает прилагать листовку с перечнем негативных последствий его использования в тех или иных условиях. Сейчас это предложении находится на рассмотрении в Госдуме. А сухой лед по-прежнему легко можно заказать в интернете: хотите с доставкой, хотите с самовывозом. Неужели он так опасен и откуда берутся ожоги?

- Сухой лед изготавливается из жидкой углекислоты. Методом прессования из нее делают брикеты или гранулы. Материал по физико-химическим свойствам схож с простым водяным льдом. От природного аналога он отличается экстремально низкой температурой и отсутствием жидкой фазы. Это вещество имеет особенность красиво таять. Оно сразу же превращается в белый газ. Влаги не остается, запаха тоже нет. Сухой лед активно используют на концертах, всевозможных шоу и в кулинарии, - рассказал «КП» Алексей Щеглов, химик. – При нарушении правил использования он может вызвать ожоги. Сухой лед нельзя брать голыми руками! Экстремально низкая температура сухого льда может спровоцировать сильный ожог. Причем травмы будут на клеточном уровне. Ожог проникнет глубоко в ткани. Если ожог получен, он будет напоминать соприкосновение с огнем или раскаленным металлом. К пораженному участку надо приложить холодный компресс и сразу обратиться к врачу.