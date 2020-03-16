2020-03-16T18:26:08+03:00
Москва

В Москве к новым домам реновации построят дополнительные дороги

Их соединят с действующими улицами и шоссе
Светлана ВОЛКОВА
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В Москве продолжается снос "хрущевок" и строительство новых домовВ Москве продолжается снос "хрущевок" и строительство новых домовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Реновация пятиэтажек полностью меняет столичные кварталы. В них появятся не только новые жилые дома, но и новые скверы, детсады, школы, культурные центры и улицы. В восьми округах столицы начали строить дополнительные подъездные дороги к новостройкам для участников реновации. К примеру, в Новой Москве, в поселке Шишкин лес и в районе Севастопольского проспекта уже уложили основание дорог и первый асфальтовый слой.

- В этом году новые трассы появятся по 31 адресу, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Больше всего их построят в Юго-Западном округе (см. список). Сначала по ним будет подъезжать техника на стройплощадки, а затем их соединят с улицами всего района. Удобные дороги свяжут новые дома с уже существующими шоссе и магистралями.

Некоторые из строящихся по программе реновации домов находятся рядом со станциями МЦД «Окружная», «Царицыно», «Кубанская» и «Перерва». Поэтому здесь благоустроят не только дороги, но и пешеходные маршруты.

«Подъездные трассы будут строиться постепенно, с участием порядка 100 рабочих и более 40 единиц техники на каждом этапе, - сказал Петр Бирюков. - Проезд по ним планируется открывать в разные сроки с апреля по ноябрь этого года».

ТТХ дорог

До каждого дома проложат или расширят дорогу средней длины порядка 170 метров и шириной 5 - 6 метров.

Вдоль проезжей части поставят всего более 170 современных фонарей с энергосберегающими лампами.

На тротуарах поздней осенью высадят более 170 деревьев и кустарников, а также газоны. Самые большие «зеленки» появятся в Юго-Западном и Северо-Западном округах.

Общая площадь:

- новых магистралей - более 31 тыс. кв. метров;

- тротуаров - более 10 тыс. кв. метров;

- газона - более 52 тыс. кв. метров.

КОНКРЕТНО

Где станет удобнее ездить?

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

Район Западное Дегунино, ул. Ангарская, вл. 33

Район Тимирязевский, Дмитровское шоссе, вл. 55

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Район Перово, ул. 2-я Владимирская, вл. 30

Район Косино-Ухтомский, ул. Черное Озеро, вл. 4

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Район Солнцево, ул. Родниковая, д. 4/1

Район Очаково-Матвеевское, ул. Большая Очаковская, вл. 35А

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Район Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, вл. 42

Район Митино, ул. Парковая, вл. 31

Район Хорошево-Мневники, Карамышевская наб., вл. 22, корп. 2/1

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

Район Бирюлево Западное:

Булатниковский пр-д, д. 16А

Харьковский пр-д, вл. 1/1

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Район Люблино:

ул. Верхние Поля, вл. 19, корп. 2

ул. Люблинская, вл. 113

Район Кузьминки:

ул. Зеленодольская, вл. 28, корп. 4

ул. Юных Ленинцев, вл. 73; вл. 99/1; вл. 117

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Район Зюзино:

ул. Болотниковская, вл. 43, корп. 4 (около вл. 43, кв. 37)

ул. Каховка, вл. 23, корп. 5 (около д. 23, кв. 40)

ул. Керченская, вл. 2 (около вл. 2, кв. 37); вл. 20, корп. 1 (около вл. 20, кв. 40); вл. 26, корп. 1 (около вл. 26, кв. 42); вл. 30, корп. 1 (вл. 30, кв. 42)

Севастопольский пр-т, вл. 71, корп. 1 (около вл. 71, кв. 38); вл. 79 (около вл. 79, кв. 40)

Черноморский б-р, вл. 22, корп. 2 (около д. 22, корп. 2, кв. 26)

Район Коньково, ул. Введенского, вл. 5

Район Северное-Бутово, ул. Феодосийская, вл. 7, корп. 1 (около вл. 7)

Район Черемушки, ул. Гарибальди, вл. 17 (около вл. 17, кв. 20 - 21)

НОВАЯ МОСКВА

Поселение Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, вл. 9, корп. 1 (около д. 9); вл. 21, корп. 1 (около д. 21)

ИСТОЧНИК KP.RU

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