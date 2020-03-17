2020-03-17T09:53:33+03:00
Происшествия

В Москве годовалая девочка около суток провела в квартире с умершей мамой

На кухне полицейские обнаружили мертвецки пьяного мужчину
Семен ЕЛЕНИН
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По одной из версий, мать девочки убил её сожитель, который до сих пор не пришел в себя после пьянки.По одной из версий, мать девочки убил её сожитель, который до сих пор не пришел в себя после пьянки.
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Столичные следователи разбираются в странной истории, которая произошла на западе Москвы, в районе Кунцево. Молодая женщина Екатерина Телькина сутки назад перестала выходить на связь с родными - телефон сначала не отвечал, а затем и вовсе оказался выключен. Вечером в понедельник, 16 марта, проведать Екатерину приехала сестра. Дверь закрыта. Никто не открывает. Слышно, что в квартире громко плачет ребенок - годовалая дочь Екатерины. Женщина вызвала полицию.

На полу в комнате обнаружили уже окоченевшее тело Телькиной. В кроватке плакала годовалая дочка Кати. На кухне спал мертвецки пьяный сожитель хозяйки квартиры, 34-летний Александр.

Сожителя задержали. По одной из версий, именно он мог стать причиной смерти Екатерины. Якобы, мог избить во время приступа ревности…

- Мужчина до сих пор не пришел в себя, он в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Допросить его пока не представляется возможным, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, на теле умершей женщины при предварительном осмотре не нашли физических повреждений, которые могли бы привести к летальному исходу.

- Нужно дождаться результатов вскрытия. У женщины несколько небольших ссадин. Известно, что ранее Екатерина Телькина перенесла операцию на сердце. Нельзя исключать, что она могла скончаться не из-за физического воздействия, а в результате употребления чего-либо. Однако точную причину смерти назовут судмедэксперты.

Одно очевидно: найденная в квартире малышка около суток ничего не ела. Слава богу, сестра пришла! Сейчас девочка находится у родственников.

Источник отмечает, что по словам соседей, Екатерину и Александра маргиналами назвать сложно. Мужчина работал. Да, иногда выпивал, но в громких дебошах не замечен. «Обычные», - говорят соседи.

- Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося, - сообщила «КП» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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