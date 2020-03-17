2020-03-17T11:27:46+03:00
Общество

В инфекционный центр в Новой Москве подадут воду из подземных ключей

Для больницы уже строят необходимые коммуникации
Светлана ВОЛКОВА
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Вид с квадрокоптера на ход строительства мобильного комплекса инфекционной больницы в Новой Москве. Фото: АГН МоскваВид с квадрокоптера на ход строительства мобильного комплекса инфекционной больницы в Новой Москве. Фото: АГН Москва
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В Новой Москве около поселения Вороновское продолжается строительство нового инфекционного центра на 500 мест. Напомним, такое решение принял мэр Сергей Собянин из-за осложнения ситуации с коронавирусом в мире. По данным столичного Депздрава, в столице сегодня подтверждены 53 случая заражения инфекцией, при этом 1 пациент выздоровел. Тем не менее, городские власти готовят дополнительные места для больных, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

- Инженерные компании уже приступили к прокладке коммуникаций для мобильного комплекса новой инфекционной больницы, - сообщил сегодня, 17 марта, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Все необходимые сети будут подведены ко всем корпусам в кратчайшие сроки.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По его словам, лечебный комплекс будет оперативно обеспечен водой, электричеством и теплом.

"Мы все понимаем, как важно быстро открыть это медицинское учреждение, поэтому работы ведутся в ускоренном темпе и с опережением графика, - сказал заместитель мэра. - Со всей России организованы оперативные поставки материалов, мы используем новейшие технологии, включая собственные разработки".

В ближайшее время будущую больницу подключат к магистральному газопроводу высокого давления, электричеству, водоснабжению и канализации. Рядом построят котельную, распределительные тепловые пункты, современный водозаборный узел, высокотехнологичные очистные сооружения для бытовых и поверхностных стоков.

Сейчас коммунальщики прокладывают полиэтиленовый газопровод высокого давления общей длиной около 6 километров одновременно на пяти участках.

"В среднем газопровод такой протяженности строится не менее полутора лет, а мы смогли сократить срок до 12 дней, половина трассы уже готова», - сообщил Петр Бирюков.

По данным Мосгаза, для больницы потребуется большой объём газа - порядка 2,5 тысяч кубометров в час. Кроме котельной, здесь поставят также установки для резервного снабжения медцентра электричеством на природном газе.

"Для доставки в больницу питьевой водой будет построен современный водозаборный узел общей производительностью 1250 кубометров в сутки, - отметил Петр Бирюков. - Водоисточником послужат подземные ключи. Для доступа к ним пробурят две артезианские скважины, построят два резервуара для хранения питьевой воды объемом 500 кубометров каждый, станцию водоподготовки для очистки воды и насосную станцию, которая будет подавать очищенную воду в водопроводную сеть".

ИСТОЧНИК KP.RU

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