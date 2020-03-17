Плюсы удаленки из-за коронавируса: утром в понедельник в Москве вместо традиционных 8-ми бальных пробок - четверочка!

С понедельника, 16 марта, сотни московских офисов перешли на режим удалённой работы. Бухгалтера, айтишники, менеджеры и даже журналисты теперь работают из дома. Многие школьники тоже остались дома. Напомним, с понедельника в Москве и Подмосковье введен режим свободного посещения школ и детских садов. Все это - меры профилактики распространения коронавируса.

Но стало ли меньше людей на улицах города? Официальных данных пока нет. Но сами москвичи изменения уже заметили, особенно в метро.

- В вагонах нет давки и это даже в часы пик. Утром в понедельник, села на станции Академическая. Обычно вагоны битком, а тут даже свободные сидячие места были. Чудо, да и только, - рассказала "КП" москвичка Елизавета Логвинова.

Автомобилисты тоже заметили: машин стало меньше. Сейчас в столичном Центре организации дорожного движения готовят аналитику об изменениях в трафике. В первый же день город поехал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

- Традиционно утром в понедельник в Москве пробки в 8 баллов. Но 16 марта мы зафиксировали сокращение трафика. В утренние часы пик были пробки все в 4 балла, - рассказал "Комсомольской правде " Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД.

Автомобилисты, которые все-таки выехали в город дивились: даже в центре не было заторов, а на парковках наконец появились свободные места.

- Около полудня выехал по делам: никаких пробок ни на ТТК, ни на Садовом кольце. Так мало машин я в последний раз видел на Новогодних каникулах. Приятно удивили парковки. Обычно я по полчаса ищу свободное место в районе Серебрянической набережной, а тут раз и припарковаться, - рассказал "КП" москвич Константин Суслов.

Но после 20.00 ситуация на дорогах вернулась к стандартным значениям. По данным ЦОДД, вечером в городе были пробки в 8 баллов. Это увеличение трафика во второй половине дня эксперты связывают с паломничеством автомобилистов в магазины. Больше всего заторов было вблизи крупных торговых центров.

Тем временем таксисты жалуются на уменьшение числа заказов.

- Такого спада спроса давно не было. Заказы в понедельник сократились как минимум вдвое. Сложно отбить за сутки даже аренду автомобиля, - пожаловался таксист с 20-летним стажем Захар Емельянов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Меры профилактики вирусных инфекций.

"Карантин - лучший способ борьбы с пробками!"

- Хотите избавить Москву от пробок, введите карантин в школах, ну или свободное посещение. Утренний трафик делают родители, которые везут детей в школу. И сейчас их отсутствие на дорогах хорошо заметно, - прокомментировал Петр Шкуматов, лидер общественного движения "Синие ведёрки". - Количество людей и машин сократилось значительно. Вчера были свободные места в вагонах метро на самых загруженных станциях Пушкинской и Чеховской. Это, конечно, говорит о том, что москвичи ответственно относятся к введённый мерам профилактики распространения коронавируса.

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