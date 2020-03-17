Подмосковный Хатико больше 10 лет прожил у памятника хозяевам, погибшим в аварии

- Это вы о «той собаке» писать будете? - интересуется таксист, выруливая из дворов панельных многоэтажек на трассу.

- Угу.

Ехать недолго. «Киа» проносится через ближайшую деревню, Якимово. Еще две минуты, и мы на месте.

- Вон там, в березах посмотрите.

МАКСИМ И РИММА

В Черноголовке «историю про собаку» действительно знают все. Ну, или почти все. Едва только завожу речь, каждый понимающе кивает: «А-а-а, да, есть у нас такое». Наукоград, где базируется Научный центр РАН с несколькими институтами, - городок небольшой, чуть больше 20 тысяч жителей. (Город мне, кстати, очень понравился. Поездка из центра в пригород на такси обошлась в 69 рублей, - Авт.).

Полоса берез тянется вдоль дороги. Туда дальше по трассе через несколько километров - граница Московской и Владимирской области, еще чуть-чуть - и город Киржач. Машины туда-сюда. А я бреду по обочине. И метров через сто действительно вижу - под насыпью дороги памятник. Фото мужчины и женщины. На табличке надпись: «Максим. Римма. 07.08.2004». Рядом - две собачьи будки. Из дальней выходит пес. Крупная дворняга, смахивающая то ли овчарку, то ли на лайку. Сближаться собака не хочет. Я к ней, протягивая на ладони сухой корм, она - от меня. Не спешит. Хвост не поджимает. Но все же уходит на почтительное расстояние и наблюдает за мной.

Рядом с местом страшного ДТП для "подмосковного Хатико" сколотили будку.Фото: Александр РОГОЗА

Максим и Римма (фамилий их история не сохранила) погибли на этом самом месте в 2004-м. Говорят, столкнулись две машины. Иномарка, в которой ехала семейная пара, слетела в кювет и перевернулась.

- С ними в машине собака была, - рассказывает Дмитрий, автослесарничающий на дому. - Люди погибли, а она каким-то чудом выжила. Потом уже родственники ребят поставили на этом месте памятник, а пес так здесь и остался. Раны свои зализал. Мне рассказывали, что по началу он громко скулил. Добрые люди начали его подкармливать, еду сюда привозили. А потом кто-то и будку сколотил.

КАК В КИНО

Клички пса никто, конечно, тоже уже не знает. Зато он стал местной достопримечательностью. «Подмосковный Хатико…» - по аналогии с известным фильмом про бескрайнюю преданность пса. Помните? Хозяин (герой Ричарда Гира) трагически погиб, а питомец несколько лет просидел у вокзала, ожидая его с работы.

Но в нашей черноголовской истории странно все как-то. С 2004 года прошло 15 с лишним лет. Неужели пес все это время так тут и прожил? Пусть даже, предположим, на момент аварии он был щенком-подростком. 16 лет - по собачьим меркам это уже преклонный возраст. А этот «овчар» на дряхлого старика ну никак не похож.

Снова предпринимаю попытку подойти к «Хатико» поближе, но он делает еще несколько шагов в лес.

Пёс держится на расстоянии от гостей.Фото: Александр РОГОЗА

Впрочем, что ему мой «городской» сухой корм! У будки стоят несколько мисок. И везде наложена еда. Каша какая-то, что ли.

Во второй будке обнаруживаю еще одну собаку. Она черно-белого окраса, внешне чем-то похожа на спаниеля, только крупнее в несколько раз. Животное скрывается от меня в дальнем темном углу. Одни блестящие пуговки глаз в темноте.

ПЯТЬ ЛЕТ ТОМУ…

- Да нет, ну что вы! Тот пес, который жил на могиле хозяев после аварии, умер лет пять назад, - объясняет мне жительница Якимово Лариса Ливанова. - В 2015-м, что ли. Просто к нему со временем начали прибиваться другие собаки. Поэтому-то кто-то из дачников им и сколотил несколько будок. И еду поэтому в избытке оставляют. Собака, которую сейчас иногда фотографируют на могиле погибшей семьи, - не та. Тот Хатико, настоящий, был немного похож по окрасу и фигуре. Я уж не знаю, может быть, нынешний пес - его сын. Но это уже, конечно, мои предположения.

Историю о том, что настоящий Хатико из Черноголовки уже давно умер от старости, мне повторяют еще несколько местных жителей.

- Но это ведь не отменяет главного, - продолжает Ливанова. - Наш Хатико реально жил на месте, где погибли его хозяева, лет десять. Не меньше.

Мимо шумно пролетают фуры и легковушки. Но собаки к ним давно уже привыкли. Они, как говорят, только с посторонними людьми не сходятся. Ластятся только к тем, кто регулярно сюда приезжает.

Когда я поднимаюсь на дорогу и начинаю шагать в сторону деревни, «овчар» неспешно возвращается к будке. И стоит, поглядывая мне в след. (Я несколько раз поворачиваюсь, проверяю). Мол, «Посмотрел, человек? Пофоткал? Ну и до свидания».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это было последнее место, где он видел своих хозяев живыми»

- Это действительно совсем не старая собака, - отсматривает мои фото и видео с места кинолог Константин Карапетянц. - Ей явно не больше десяти лет. После десяти лет собаки сдают - провисшая спина, тяжелые движения, взгляд путаный. А здесь ничего этого нет.

- И тем не менее, местные жители говорят, что на этом месте долго жил питомец погибшей пары - пока не умер от старости. Почему он там остался? Ведь реальная могила этих людей находится совсем в другом месте.

- Изначально - потому что обочина дороги была последним местом, где пес видел своих хозяев живыми. Даже если тела оттуда потом увезли. Знаете, я как специалист с многолетним стажем скажу: истории про Хатико все-таки слишком романтизированы. Да, бывают случаи, когда псы вот так остаются на одном месте, скучая по своим хозяевам. Но поверьте, самоубийц среди животных нет. Если бы собаку не начали подкармливать люди, они бы с этого места ушли в поисках пищи. Так было бы и в киношной истории про Хатико, и в истории про овчарку Пальму, которая два года ждала своего улетевшего на север хозяина в аэропорту «Внуково». (В 1974 году страна узнала об этой собаке из заметки «Комсомольской Правды». Позже по ее мотивам сняли художественный фильм, - Авт.). Замечу: я не оспариваю вопрос преданности собак. Я лишь говорю о том, что умирать от голода, не сходя с места, они бы не стали.

- Почему около памятника погибших людей до сих пор живут собаки?

- Это место, где их подкармливают. Еду, насколько я понял с ваших слов, им привозят регулярно. Приручить собаку потреблять пищу в определенном месте - дело одной недели.