Московские спортзалы, ВДНХ и Третьковская галерея пока не закрылись из-за коронавируса

Из-за коронавируса в столице принят временный запрет на спортивные и развлекательные мероприятия, в которых участвуют более 50 человек. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. С 16 марта закрылись театры, отменяются концерты, футбольные матчи. «КП» узнала, какие еще развлечения будут не доступны до 10 апреля.

Зоопарк в режиме онлайн

Московский зоопарк временно перестает принимать посетителей и сразу же запустил онлайн-трансляции с большими пандами Жуи и Диндин. В скором времени можно будет понаблюдать за белыми медведями и равнинными гориллами.

- Остаются открытыми для посещения Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал Зоопарка в Великом Устюге, - сказали в Московском зоопарке.

Все культурно-массовые мероприятия на территории музея-заповедника «Коломенское» и открытие выставок «Бои за историю: Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон» (25 марта) и «Образ средневековой женщины» (31 марта) перенесли на вторую половину апреля. Политехнический музей заявил о прекращении работы выставки «Истории, которых не было» в Музее Москвы, закрытии доступа в «Открытую коллекцию» и библиотеку, отмене экскурсии по Музейному парку, а также прекращении занятий в «Университете детей».

- Организовав мобильный офис, мы продолжаем готовиться к запуску музея, - заявили в пресс-службе Политехнического музея.

Закрылся «Манеж» с популярной выставкой «Сальвадор Дали. Магическое искусство», музей «Гараж» в парке Горького, новый парк развлечений «Остров Мечты».

- За то время, что парк будет закрыт, мы проведем полную дезинфекцию всех аттракционов и общественных пространств. Билеты можно сдать или обменять, - рассказали в пресс-службе парка «Остров Мечты».

Пассажирка в медицинской маске в столичном метро.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВДНХ и Третьяковская галерея не сдаются

На ВДНХ говорят о частичной отмене культурных, выставочных, досуговых, образовательных и других мероприятий. Временно закрываются музеи, выставки и фудкорты, которые рассчитаны на прием 50 и более посетителей.

- Нельзя посетить центр «Космонавтика и авиация», макет космического корабля «Буран», центр славянской письменности «Слово», музей ВДНХ. Будут проходить индивидуальные мероприятия в Доме культуры. Сама территория ВДНХ открыта, можно прогуляться, а также посетить Ботанический сад, экотропу, погулять в Останкино, - рассказали в справочной службе ВДНХ.

Павильоны в парке «Зарядье» достаточно компактны. Практически все они работают в режиме сеансов, и посетителями становятся 30-40 человек.

- На данный момент работа павильонов не останавливается, учитывая при этом соблюдение парком всех санитарных норм и мероприятий. Дополнительно при необходимости вводится регулирование зрительского потока, –– рассказал «КП» директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Территория Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» остается открытой для посещения.

- В каждой из оранжерей могут одновременно находиться не более 50 человек. Сейчас у нас продолжается выставка «Репетиция весны», фестиваль орхидей, выставки насекомых, под открытым небом цветут подснежники и крокусы, - рассказали в пресс-службе сада.

Третьяковская галерея отменила все мероприятия, предполагающие одновременное присутствие большого числа людей. Речь об основном здании в Лаврушинском переулке, а также о филиалах – в Инженерном корпусе, на Крымском Валу, в Западном крыле Новой Третьяковки, Доме-музее Виктора Васнецова, Музее-квартире Аполлинария Васнецова.

- Отменены все вернисажи, прокатные киносеансы, сборные экскурсии и специальные мероприятия. Мы призываем не посещать музей большими группами, - говорят в Третьяковской галерее.

Билеты на концерты «Музыкальные вечера в зале Врубеля» и Владимира Мартынова & Moa Pillar можно сдать либо сохранить их и прийти в другой день. Пока все выставки музея открыты, исключение — тактильная экспозиция «Книга Природы» и «Русская сказка. От Васнецова до сих пор».

Фитнес пока не отменили

Пока продолжают работать московские фитнес-клубы, но советуют звонить накануне похода, так как режим работы может измениться.

- Мы работаем. Информации по закрытию пока не поступало. Трижды в день проводим дезинфекцию вентиляционной системы, оборудования, в клубе разместили антисептические средства для рук, контролируем температуру тела сотрудников клуба, - сказали в фитнес-клубе Х-Fit Столешников.

- У нас пока все в штатном режиме. Открыт спортзал и бассейн. Людей меньше, но заниматься спортом приходят. Клиентов просим звонить накануне визита и уточнять информацию, - рассказали в фитнес-клубе World Class Варшавка.

Кстати

Кафе убирают столики

Не нарушать запрет на сбор более 50 человек в московских кафе решили по-разному: одни убирают столики, другие сами решили уйти на карантин.

- Мы работаем в обычном режиме, не закрываемся. Но уберем лишние столы. Так, чтобы вместе с персоналом в ресторане было до 50 человек, - рассказали в ресторане «Кафе Пушкин».

- Мы работаем. Нашим сотрудникам меряют температуру, мы каждый час протираем все ручки дверей и краны, специальным раствором моем столы и детские игрушки, а также работаем со службами доставки еды, - рассказали в «Кофемании».

Самостоятельно закрылись некоторые кафе в «Москва-Сити», бар «Стрелка» на Красном Октябре, кафе в музее «Гараж».

Центральный рынок и в фудмол «Депо» работают, но там отменили все концерты и мастер-классы, увеличили расстояние между столами, гостям приносят антисептические средства и ввели дополнительные меры профилактики (раз в два проводится дополнительная уборка помещений и поверхностей, а в очистительных системах увеличена частота замены воздушных фильтров).

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