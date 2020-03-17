Коронавирус в Москве перевел музеи в онлайн-режим

В связи с угрозой распространения коронавируса в Москве с 16 марта до 10 апреля на карантин отправили все культурные, спортивные и просветительские учреждения. Указ – больше 50 человек не собираться. Отменяют спектакли, театральные постановки, концерты, футбольные матчи. Неужели из развлечений остаются только: вязание шарфа или компьютерные игры? Нет, можно ходить в музеи, но в онлайн-режиме.

- Экспозиции московских музеев и галерей доступны для просмотра из дома и из любой точки мира. Прогуляться по залам и галереям культурных площадок пользователи могут с помощью портала Google Art & Culture, а также на их сайтах, - рассказали в мэрии Москвы.

Третьяковка в режиме онлайн

Наслаждаться выставками Третьяковской галереи и материалами можно в режиме онлайн, не выходя из дома.

- Мы предлагаем почитать и посмотреть материалы о ваших любимых художниках на образовательном портале «Лаврус», посмотреть фильмы «Художник говорит» на нашем YouTube-канале, посмотреть запись экскурсий по нашим выставкам и, конечно, наши социальные сети, - говорят в пресс-службе Третьяковской галереи.

Где смотреть:

- YouTube-канал галереи - онлайн экскурсии, лекции, документальные фильмы;

- портал «Лаврус» - просветительский онлайн-ресурс об искусстве, культуре и истории через призму русского искусства и коллекции Третьяковской галереи.

Следить за пандами

Зоопарк закрыли для посетителей, но стоит сразу обратить внимание, что животные там не остались одни. Зоологи и киперы по-прежнему выходят на работу и следят за животными. Понаблюдать за большими пандами Жуи и Диндин можно в онлайн-трансляции на сайте зоопарка.

- В ближайшем будущем таких трансляций станет больше. Также будут подключены борнейские орангутаны, равнинные гориллы и белые медведи. Посмотреть на наших питомцев можно будет в любой момент совершенно бесплатно, - рассказали в Московском зоопарке.

К тому же в зоопарке в режим онлайн-трансляций в социальных сетях переведут открытый лекторий, кружки «Манулята» (по биологии) и «Начинающий путешественник» (по английскому языку).

Конкретно

Онлайн-туры можно совершить по следующим музеям:

- Мемориальный музей космонавтики - (посмотреть скафандры, макеты орбитального комплекса «Мир», космического корабля «Союз»);

- Музей-заповедник «Коломенское» - (выставки, экспозиции, виртуальные туры);

- Государственный Дарвиновский музей – (увидеть модели динозавров, разных насекомых, птиц, животных);

- Галерея Александра Шилова - (ЗD-тур по галерее);

- Дом Н.В. Гоголя - (посмотреть комнату памяти, залы «Ревизор» «Воплощений»);

- Музей-панорама «Бородинская битва» - (совершить круговую экскурсию на 360 градусов)

- Дом-музей Марины Цветаевой - (путешествие по мемориальной квартире Марины Цветаевой позволит увидеть оригинальную архитектуру старинного дома, вещи и старинные предметы быта, а также уловить дух легендарного дома поэта);

- Московский государственный музей С.А. Есенина - (виртуальный тур по дому в Замоскворечье, который является единственным официальным адресом С.А. Есенина в Москве, где около 30 лет жил его отец);

- Музей Михаила Булгакова - (выставка «Новые поступления Музея Булгакова», где представлены книги, архивные документы, фотографии, предметы графики, автографы и мемориальные вещи писателя);

- Государственный музей – гуманитарный центр «Преодоление» имени Н.А. Островского - (совершить 3D-тур по музею и рассмотреть в деталях фотографии, скульптуры, часы каминные в стиле ампир, макет дома, где родлся Николай Островский);

- Государственный музей А.С. Пушкина - (осмотреть залы с книгами, портретами и бытом эпохи Пушкина).

Кстати

«Музейная Москва онлайн»

Познакомиться с музейными экспозициями можно также на портале «Музейная Москва онлайн». Для пользователей доступны почти 40 тысяч экспонатов и 148 виртуальных выставок.

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