«Заниматься дистанционно»: Подмосковные школы закрывают с 21 марта на три недели

Московская область продолжает расширять список мер, которые помогут не допустить активного распространения вирусных заболеваний.

- По поручению губернатора с 21 марта школы Подмосковья закрывают на три недели, временно приостанавливается их посещение, - сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

При этом глава регионального Минобра подчеркнула, что «закрытие школ подразумевает добровольную самоизоляцию детей».

- Они не должны появляться в общественных местах. Чтобы дети не выпадали из образовательного процесса, мы сделали так, чтобы все ребята могли заниматься дистанционно, находясь дома. Для учеников начальной школы будут работать дежурные группы, если их родителям не с кем их оставить. В этих группах педагоги будут работать с детьми, в школах соблюдаются все санитарные нормы.

О закрытии детских садов речи пока не идет. Однако родителям рекомендуют оставлять своих чад дома.

- Если же у родителей нет возможности оставить ребенка дома, его будут ждать в дошкольном учреждении, - отметила Ирина Каклюгина.

В Министерстве образования Подмосковья рассказали, что во всех садах организованы «утренние фильтры», проводится дезинфекция и проветривания.

«Важно! По требованиям СанПиН, если ребенок не был в детском саду более 5 рабочих дней, то при возвращении в сад предоставить справку необходимо».

В колледжах и вузах Московской области с 21 марта вводится свободное посещение. Совершеннолетние студенты могут сами решить, посещать ли им занятия, несовершеннолетние - по усмотрению родителей, совершеннолетние - по собственному желанию. По словам Ирины Каклюгиной, для организации дистанционного обучения в Подмосковье есть все необходимые ресурсы и сервисы.

Также на ближайшие несколько дней во всех образовательных учреждениях региона усилят профилактические меры гриппа и ОРВИ.

«Это делается ежегодно в высокий период заболеваемости, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования Московской области. - Все руководители учреждений получили рекомендации на период распространения гриппа и ОРВИ. В числе мер – утреннее дистанционное измерение температуры у учащихся и, при необходимости, обучение по кабинетной системе – когда за конкретным классом закрепляется конкретный кабинет. Также школам в период осложнения эпидемиологической ситуации рекомендовано отменить массовые и выездные мероприятия, занятия в бассейнах».