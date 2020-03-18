2020-03-18T10:51:47+03:00
Коронавирус Covid-19

106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке, где борются с коронавирусом

В учреждении находятся 37 человек с подтвержденным диагнозом
Анастасия ВАРДАНЯН
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Больничный корпус в Коммунарке, куда помещают столичных пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: АГН МоскваБольничный корпус в Коммунарке, куда помещают столичных пациентов с подозрением на коронавирус. Фото: АГН Москва
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В среду, 18 марта, стало известно о выписке 40 пациентов из медицинского центра в Коммунарке, где борются с распространением коронавируса.

С начала открытия больницы, которое состоялось 3 марта всего было выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус.

- У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат, - сообщили "Комсомольской правде " в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Москвы.

На данный момент тут нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

- Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом коронавирус. Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения, - отметил главный врач Денис Проценко.

Выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.

Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом.

Напомним, на минувших выходных из больницы выписали 52 пациента. Это в том числе бизнесмен из Ирана, который дал интервью Комсомольской правде.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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