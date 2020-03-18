106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке, где борются с коронавирусом

В среду, 18 марта, стало известно о выписке 40 пациентов из медицинского центра в Коммунарке, где борются с распространением коронавируса.

С начала открытия больницы, которое состоялось 3 марта всего было выписано 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус.

- У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат, - сообщили "Комсомольской правде " в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Москвы.

На данный момент тут нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

- Сейчас в больнице находятся 408 человек, из них 37 с подтвержденным диагнозом коронавирус. Вчера мы перевели одного пациента, который ранее находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, в изолированную палату для продолжения лечения. Сейчас его состояние мы оцениваем как стабильное и продолжаем все необходимое лечение. Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, назначены курсы индивидуального лечения, - отметил главный врач Денис Проценко.

Выписка пациентов из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766999" frameborder="0"></iframe> Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом.

Напомним, на минувших выходных из больницы выписали 52 пациента. Это в том числе бизнесмен из Ирана, который дал интервью Комсомольской правде.