Коронавирус и развлечения в столице: Москвариум и Останкинская башня работают, Музей Победы закрылся

После указа о запрете собираться более 50 человек музеи, театры и парки стали закрываться, но некоторые организации пересмотрели свои программы и сократили поток посетителей. Рассказываем, кто еще работает и принимает посетителей.

Виртуальные викторины

Еще 17 марта закрылась Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Дарвиновский музей и многие другие, 18 марта их список пополнил Музей Победы.

- Музей Победы закрывается для посетителей с 18 марта. Однако мы сохраним для людей возможность доступа к культурным и музейным ценностям. Музей Победы на этой неделе запустит специальный цикл виртуальные интерактивных экскурсий и викторин для детей, которые не могут сейчас посещать школы и остаются дома. Следующим шагом будет создание подобных онлайн экскурсий и для взрослых, - рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Меры профилактики вирусных инфекций.

В музее рассказали, что завершают работу по созданию новой уникальной экспозиции "Подвиг народа", которую покажут посетителям, как только будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом.

В Музее Победы рассказали, что завершают работу по созданию новой уникальной экспозиции "Подвиг народа", которую покажут посетителям, как только будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Акулы не на карантине

Прогуляться по территории ВДНХ еще можно - доступны экотропа, посещение Ботанического сала и парка Останкино. Но закрылись ряд павильонов, среди них центр "Космонавтика и авиация" макет космического корабля "Буран", центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ. Продолжает работать центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на "ВДНХ", хотя текущая ситуация с коронавирусом все же сказалась на режиме.

- Теперь на основной экспозиции "Аквариум" могут находиться не более 50 человек единовременно в соответствии с указом мэра Москвы. Комплекс продолжает работать по обычному графику. Понаблюдать за удивительными обитателями глубин: акулами, нерпами, скатами, кайманами, черепахами, выдрами и экзотическими рыбами - возможно ежедневно с 10.00 до 22.00, - рассказали в пресс-службе "Москвариума".

Но проводить фестивали, творческие мастер-классы и познавательные занятия в Лектории "Москвариума" до 10 апреля не будут.

Останкинская башня работает, но в соответствии с указом мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Смотровые площадки пока работают

Останкинская башня работает, но в соответствии с указом мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности".

- Внутри башни в замкнутом пространстве не находится более 50 человек одновременно, включая сотрудников башни. Количество посетителей жестко контролируется, - рассказали в пресс-службе Останкинской башни.

Полюбоваться Москвой можно и со смотровой площадки "Panorama360". Количество посетителей будет до 50 человек. А еще перед входом каждому померяют температуру на входе, выдадут маски (пока есть в наличии) и попросят дезинфицировать руки.

- Гости смогут подняться на смотровую площадку, насладиться видами Москвы, но фабрика мороженого и шоколада временно закрыты, - рассказали в пресс-службе "Panorama360". Смотровую площадку можно посещать детскими группами. Также на 89-м этаже работает панорамный ресторан "360".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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