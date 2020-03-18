Мошенники ходят по квартирам москвичей, пугая коронавирусом

Сейчас на новом вирусе наживаются кто как может. Мошенники всех мастей быстро «переобулись» и начали дурить людей, пугая коронавирусом. У одних возьмут немаленькие деньги за медицинские маски и потом их не привезут. Другим втюхивают чудодейственные лекарства или специальные бейджики, которые оказываются пустышкой. А к некоторым буквально вламываются домой. Первыми попадаются на обман пожилые люди.

«К моим старикам родителям, в московскую квартиру, позвонили типы в белых комбинезонах, масках, очках и с сумками, - написал в соцсетях Михаил Шляпников. - Мол, мы из РосМосСанСпецКарантинКоронаВирусОбнос, по распоряжению СвышеСтоящих проводим внеплановую санитарную зачистку жилья московских пенсионеров от источников заражения, вирусов, грибов, тараканов.... А также в качестве бонуса - от денег, ценностей, «похоронных» сбережений и прочих излишеств».

В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы составили памятку для горожан, в том числе и для пожилых людей, и всех, кто вынужден сейчас сидеть дома из-за карантина.

В ней жителей предупредили:

1. Избегайте народных целителей, гадалок, колдунов, которые сейчас активно берутся спасать клиентов от коронавируса.

2. В интернете не стоит отвечать на сообщения от незнакомых людей, предлагающих помочь справиться с вирусом, а также переходить по неизвестным ссылкам. Часто по этим адресам вывешена информация о продукте, который избавит от инфекции. Как только вы перейдете по ссылке, злоумышленники получат доступ к вашим данным, а может, и счетам.

3. Видите информацию о товаре или услуге, спасающей от коронавируса? Скорее всего, это мошенническая уловка, которую лучше игнорировать.

4. Не вступайте в переговоры, не оставляйте контактные данные. Мошенники умеют работать с отказами и возражениями, лучше не рисковать.

5. Доверяйте только официальным данным. Вы можете получить полную, оперативную информацию на сайте mos.ru и по телефону «горячей линии» +7 (495) 870-45-09. Операторы ответят на все вопросы, связанные с коронавирусом.

6. Не открывайте дверь незнакомцам. Даже если они в белых халатах, масках и представляются сотрудниками какого-либо городской службы. Всегда требуйте документы. Если вы находитесь на карантине, медицинские работники могут прийти к вам только после предварительного звонка.

7. Обращайтесь к родным и близким за советами. Они смогут отговорить от необдуманных действий и нежелательных решений.

8. Не поддавайтесь панике. Соблюдая необходимые правила профилактики, вы находитесь в безопасности.

9. По фактам мошенничества сразу обращайтесь в правоохранительные органы.