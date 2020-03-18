2020-03-18T14:01:09+03:00
Общество

«Магазины не думают закрываться»: В Московской области объяснили, почему не стоит панически скупать все продукты

Глава подмосковного Министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин заверил, что ситуация под контролем
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В последние дни в соцсетях довольно часто мелькают фотографии с пустыми полками магазинов - одни только ценники на недорогую гречку, муку, консервы, макароны и прочие продукты. У некоторых складываешься впечатление некоего дефицита. Однако в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области объясняют, что это совсем не так.

«Из-за повышенного спроса товары не успевают оказаться на полке. Возник временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой, - говорится в официальном сообщении регионального Минсельхозпрода. - Сотруднику магазина необходимо пойти на склад, взять паллет, привезти, распаковать, выложить товар. Перед этим товар необходимо привезти из логистического центра. Все это занимает определенное время».

В ведомстве рассказывают, что нынешние темпы продаж в небольших магазинах и супермаркетах можно сравнить с новогодним ажиотажем.

«Магазины в Московской области работают ежедневно и не планируют закрываться, - уточняют в министерстве. - Запасы товаров, как на распределительных центрах, так и у поставщиков достаточные, чтобы обеспечить все нужды населения, даже с учетом высокого спроса. Когда ситуация с коронавирусной инфекцией начала развиваться, торговые сети и предприятия торговли закупили дополнительный объем товаров».

Специалисты уверены, что нет никакого смысла закупать продукты большими объемами.

«У всех продуктов даже длительного срока хранения есть срок годности, их надо где-то хранить и вовремя употреблять в пищу».

По словам главы Минсельхозпрода Подмосковья Андрея Разина, ситуация находится под контролем. Также региональное ведомство находится на связи с коллегами из федерального министерства сельского хозяйства.

Если вдруг возникнут какие-то сложности и нужно будет какие-то дополнительные объёмы продуктов поставить в наши магазины, то мы работаем с поставщиками из других регионов, - отметил Андрей Разин. - В случае необходимости в течение нескольких дней можем в полной мере дополнить необходимый объём в соответствии с требованиями наших граждан.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Новости 24
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки
В Москве дебошир набросился с ножом на сотрудника полиции
Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю
В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве
Детские сады в Москве закрываться не будут
Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве
Больница в ТиНАО будет быстро обеспечена водой, электричеством и теплом
Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса
Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса