«Магазины не думают закрываться»: В Московской области объяснили, почему не стоит панически скупать все продукты

В последние дни в соцсетях довольно часто мелькают фотографии с пустыми полками магазинов - одни только ценники на недорогую гречку, муку, консервы, макароны и прочие продукты. У некоторых складываешься впечатление некоего дефицита. Однако в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области объясняют, что это совсем не так.

«Из-за повышенного спроса товары не успевают оказаться на полке. Возник временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой, - говорится в официальном сообщении регионального Минсельхозпрода. - Сотруднику магазина необходимо пойти на склад, взять паллет, привезти, распаковать, выложить товар. Перед этим товар необходимо привезти из логистического центра. Все это занимает определенное время».

В ведомстве рассказывают, что нынешние темпы продаж в небольших магазинах и супермаркетах можно сравнить с новогодним ажиотажем.

«Магазины в Московской области работают ежедневно и не планируют закрываться, - уточняют в министерстве. - Запасы товаров, как на распределительных центрах, так и у поставщиков достаточные, чтобы обеспечить все нужды населения, даже с учетом высокого спроса. Когда ситуация с коронавирусной инфекцией начала развиваться, торговые сети и предприятия торговли закупили дополнительный объем товаров».

Специалисты уверены, что нет никакого смысла закупать продукты большими объемами.

«У всех продуктов даже длительного срока хранения есть срок годности, их надо где-то хранить и вовремя употреблять в пищу».

По словам главы Минсельхозпрода Подмосковья Андрея Разина, ситуация находится под контролем. Также региональное ведомство находится на связи с коллегами из федерального министерства сельского хозяйства.

Если вдруг возникнут какие-то сложности и нужно будет какие-то дополнительные объёмы продуктов поставить в наши магазины, то мы работаем с поставщиками из других регионов, - отметил Андрей Разин. - В случае необходимости в течение нескольких дней можем в полной мере дополнить необходимый объём в соответствии с требованиями наших граждан.