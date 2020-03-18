За сутки в России зафиксировали 33 новых случая коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России опубликовал новые данные о подтвержденных случаях COVID-2019 в нашей стране.

«За последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации. Из них 31 случай в Москве, 1 в Томской области, 1 в Новосибирской области, - говорится в официальном сообщении Оперативного штаба. - По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах».

Круг лиц, с которыми контактировали зараженные, уже определен. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

По данным Оперативного штаба, на текущий момент в России зарегистрированы 147 случаев коронавирусной инфекции. 144 из них - у граждан России, 2 - у граждан Китая, 1 - у гражданина Италии.

«Выписаны по выздоровлению 2 гражданина КНР, 2 гражданина России, 1 гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess».

В целом по стране под медицинским наблюдением за истекший период были 56991 человек.

- По состоянию на 17 марта под контролем остаются 17 904 человека, - заключили в оперштабе. Оперштаб Москвы в свою очередь сообщает, что новые заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:

SU 2481 Неаполь - Москва 08.03.2020 S7-3618 Неаполь - Москва 07.03.2020 SU 2639 Мадрид - Москва 09.03.2020 SU 2515 Барселона - Москва 10.03.2020 SU 2613 Милан - Москва 10.03.2020 DP 804 Милан - Москва 08.03.2020 SU 2639 Барселона - Москва 10.03.2020 S7 3556 Мюнхен - Москва 11.03.2020 SU 2415 Милан - Москва от 12.03.2020 SU 2377 Лион - Москва 09.03.2020 SU 2375 Москва - Ницца 09.03.2020 SU 2595 Мюнхен - Москва 08.03.2020 SU 2483 Верона - Москва 07.03.2020 S7 3584 Верона - Москва 07.03.2020 SU 2409 Рим - Москва 13.03.2020 SU 2329 Мюнхен - Москва 07.03.2020

- Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, вызовите врача на дом или позвоните в скорую помощь по телефону 103, не выходите на улицу и не посещайте медучреждение, - сообщили в штабе.

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