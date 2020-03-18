Звезда и корабли вернутся на Северный речной вокзал до конца 2020 года

Северный речной вокзал на берегу Химкинского водохранилища еще два года назад был в печальном состоянии, здание отправили на реставрацию, чтобы вернуть ему былую красоту и функциональность. Работы с 2018 года было много. О финальной стадии реставрации 18 марта рассказал Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия. - Продолжаются реставрационные работы одного из самых красивых зданий Москвы. Реставрация предполагает работы не только здания, но и парка, который является памятником регионального значения и садово-парковых искусств. Работы в парке осложнялись с инженерной точки зрения - необходимо было проложить много кабелей и коммуникаций, - рассказал Алексей Емельянов.

Фасады здания уже практически отреставрировали, завершается внутренняя отделка. Силуэт здания напоминает огромный двухпалубный корабль. Капитальные ремонтные работы в Северного речного вокзала не проводились с момента постройки - с 1937 года, хотя здание является памятником архитектуры регионального значения и одним из узнаваемых символов Москвы, который можно увидеть во многих отечественных кинофильмах – "Волга-Волга", "Новая Москва", "Коллеги", "Гонки по вертикали", "По семейным обстоятельствам".

Проект реставрации Северного речного вокзалаФото: Алиса ТИТКО

- Сейчас завершаются работы по интерьерам с живописью, по 27-метровому металлическому шпилю с подвижным механизмом, звезде и серпу с молотом. Завершены работы часового механизма, который находится на здании Северного речного вокзала. Планируется, что все реставрационные работы завершатся в 2020 году, - рассказал Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия.

Главная тема архитектурно-художественного оформлении Северного речного вокзала – представление Москвы как "порта пяти морей". Благодаря открытию Канала имени Москвы в 30-х годах речные суда, отправляясь от Северного речного вокзала, могли дойти до пяти морей: Азовского, Черного, Каспийского, Балтийского и Белого.

К причалу спускается величественная парадная лестница, которую тоже пришлось реставрировать. И также сам берег, чтобы туристические корабли смогли причаливать и стоять по несколько дней. Причал Северного речного вокзала сможет принимать до 24 судов в сутки.

Задача реставрации - вернуть первоначальный замысел создателей Северного речного вокзала, который должен был служить не только транспортным объектом, но и местом повседневного отдыха горожан. Внутри был первоклассный ресторан, а вокруг здания обширный парк, украшенный фонтанами и скульптурами.

Задача реставрации - вернуть первоначальный замысел создателей Северного речного вокзала, который должен был служить не только транспортным объектом, но и местом повседневного отдыха горожан.Фото: Алиса ТИТКО

После окончания реставрации Северный речной вокзал вновь будет круглый год доступно для посетителей. Там расположатся ресторан, кафе и магазины с сувенирами. С Северного речного вокзала планируется организовать регулярные речные пассажирские перевозки, связывающие Москву с Подмосковьем и другими регионами России, а также развивать туристические маршруты.

Особое внимание уделили реставрации звезды и люстр 1937 года, которые украшали Северный речной вокзал.

Звезду снимали с помощью 100-тонного крана в течение двух часов. Пришлось восстановить облицовку гальванически позолоченными медными листами. В центре Звезды были закреплены Серп и Молот с уральскими самоцветами – аметистами, топазами, александритами, горным хрусталем и аквамаринами. Звезда вновь вернется на свое историческое место уже весной 2020 года.

Также в интерьерах вокзала сохранились люстры и бра 1937 года, покрытые позолотой. Более 500 штук сняли и отправили на восстановление - они деформировались, на стеклянных плафонах появились трещины и сколы, внутренние каркасы проржавели.

КСТАТИ

Почему закрылся Северный речной вокзал

Сокращение перевозок стало основной причиной упадка вокзала. Некоторое время красивейшее здание использовали как рынок: сдавали в аренду торговым ларькам, а в помещениях, непригодных для торговли, размещали камеры хранения. Позже здание начало крениться, в нем нельзя было находиться без угрозы для здоровья, и в 2009 году вокзал был полностью закрыт из-за аварийного состояния.

ПЛАНЫ

Прокатимся по канатной дороге: от "Речного вокзала" до "Сходненской"

В ближайшие годы планируется построить пассажирскую канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Ее длина будет 2,3 км. Она соединит соседние районы – Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. Канатная дорога улучшит транспортную доступность Северного речного вокзала и станет привлекательным туристическим аттракционом.