2020-03-18T16:23:12+03:00
Общество

Некрасовская линия метро будет закрыта для пассажиров с 20 марта

Ограничения связаны с подключением новых станций
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столичном метро объяснили, что при подключении новых станций к сети метро по строительным нормам необходимо прекратить движение на участкеВ столичном метро объяснили, что при подключении новых станций к сети метро по строительным нормам необходимо прекратить движение на участкеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столичном метро на четыре дня закрывают Некрасовскую линию в связи с подключением шести новых станций.

- Движение поездов будет остановлено от станции "Некрасовка" до станции "Косино" с 20 марта (21.00) до 24 марта (5.30), - рассказали в пресс-службе Московского метрополитене.

Будут временно закрыты станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". В столичном метро объяснили, что при подключении новых станций к сети метро по строительным нормам необходимо прекратить движение на участке.

Для комфортности пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.

- Открытие второй очереди Некрасовской линии поможет ощутимо разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии метро, - рассказали в Московском метрополитене.

Запуск движения по новым станциям ("Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" "Авиамоторная", "Лефортово") планируется в конце марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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