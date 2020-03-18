Некрасовская линия метро будет закрыта для пассажиров с 20 марта

В столичном метро на четыре дня закрывают Некрасовскую линию в связи с подключением шести новых станций.

- Движение поездов будет остановлено от станции "Некрасовка" до станции "Косино" с 20 марта (21.00) до 24 марта (5.30), - рассказали в пресс-службе Московского метрополитене.

Будут временно закрыты станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". В столичном метро объяснили, что при подключении новых станций к сети метро по строительным нормам необходимо прекратить движение на участке.

Для комфортности пассажиров будет организован бесплатный компенсационный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии.

- Открытие второй очереди Некрасовской линии поможет ощутимо разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии метро, - рассказали в Московском метрополитене.

Запуск движения по новым станциям ("Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" "Авиамоторная", "Лефортово") планируется в конце марта.