«Зачем тебе скорая, найди спонсора»: коллеги затравили самую красивую и сексуальную фельдшера Москвы

Если бы у фельдшеров скорой помощи был свой конкурс красоты, в нем совершенно точно победила бы 28-летняя москвичка Анастасия Ивашевская. Спортивным формам девушки впору завидовать профессиональным моделям, а внешние данные такие, что хоть на обложку журнала: длинные по пояс густые волосы, огромные карие глаза.

Фотографии красотки в голубой форме фельдшера гуляют по соцсетям уже не первый год. Комментаторы не верят, что красотка настоящий медик, и придумывают истории про фейковые фотосессии. Но мы нашли Настю и она согласилась на первое интервью в своей жизни.

Комментаторы не верят, что красотка настоящий медик, и придумывают истории про фейковые фотосессииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фельдшер она самый настоящий. На скорой работает уже почти семь лет.

- Я закончила училище, получила акушерский диплом и сразу пришла на работу в скорую. В те времена у нас были специализированные акушерские бригады. Все вызовы были к беременным женщинам. Один из них точно никогда не забуду. В 2014 нас вызвали на парковку ТЦ «Мега» Белая дача. У женщины были схватки и я прямо там приняла у нее роды. На свет здоровенькая девочка появилась. Ее в честь меня Настей назвали, - рассказала Анастасия Ивашевская.

Спортивным формам девушки впору завидовать профессиональным моделямФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас Анастасия работает в обычной бригаде неотложной помощи. На 12-часовые дежурства каждый раз собирается как на праздник.

- Волосы всегда укладываю, макияж делаю. У меня такие правила. Мне важно самой себе нравиться и пациентам тоже приятно. Больше всего комплиментов от пенсионеров. Мужчины, как только дверь открывают начинают радостно «охать», и женщины нарадоваться на меня не могут, - рассказала Анастасия.

У девушки нет ни одной вредный привычки. Ни пьет, ни курит. Но одна слабость все-таки есть. Это татуировкиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот с коллегами все наоборот. В коллективе яркую брюнетку, мягко-говоря, недолюбливают. Видимо от зависти фельдшеры пишут на Настю кляузы из серии: «слишком красивая».

- Мне и в лицо говорят всякие гадости. Считают, что у меня обязательно должен быть богатый любовник, говорят: «зачем тебе скорая, найди спонсора». Я стараюсь не реагировать на эти глупости. У меня вообще нет никаких любовников. Я вкалываю по 12 часов, после работы учусь на стоматолога, а в свободное время рисую, это мое хобби, - опровергла слухи Анастасия.

В свободное время Анастасия рисуетФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У девушки нет ни одной вредный привычки. Медик ни пьет, ни курит. Но одна слабость все-таки есть. Это татуировки. Первую Настя сделал в 16 лет и сейчас даже толком не знает сколько их.

Если бы у фельдшеров скорой помощи был свой конкурс красоты, в нем совершенно точно победила бы 28-летняя москвичка Анастасия ИвашевскаяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Их больше 20, а так я никогда их не считала. Мне они нравятся, пациентам они не видны, разве что летом их замечают. Но ни разу никто мне слово дурного не сказал, - уверяет Настя.

Работы Анастасии

Мечта у фельдшера вполне профессиональна: «чтобы никто не болел».

- Сейчас очень много вызовов, люди паникуют из-за этого коронавируса. Думаю, зря! Скоро это все закончится, - обнадежила самая красивая фельдшер Москвы.