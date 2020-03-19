Все, что важно сегодня знать о коронавирусе в Москве

Москва успешно справляется с коронавирусом. Из медицинского комплекса в Коммунарке уже выписано 106 человек, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус. При этом 40 пациентов отправились домой на этой неделе. У каждого из них тест на инфекцию дважды показал отрицательный результат. По данным оперативного штаба, в больнице нет ни одного пациента с тяжелой формой заболевания.

В Москве ситуация с коронавирусом не настолько критична, как в других странах, но Россия играет на опережение. На среду, 18 марта, в нашей стране подтверждены 147 случаев заражения инфекцией, из них 86 - в Москве. При этом 8 пациентов в столице и других городах страны выздоровели. К счастью, в России нет ни одного умершего от опасного вируса. Власти уверены, что главное сейчас - не допустить дальнейшее распространение заразы. Чем меньше нагрузка на систему здравоохранения, тем медикам проще оказывать помощь больным, меньше смертность, больше процент выздоровевших.

СТОЛИЦА ОБЕСПЕЧЕНА ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

В Москве открылся не только специальный оперативный штаб, но еще и Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, созданный правительствами России и Москвы на базе АНО «Диалог». На этой неделе работу центра проверили президент Владимир Путин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Напомним, ранее Сергей Собянин назначен руководителем рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Это говорит о признании мер, принимаемых в мегаполисе, действительно эффективными. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы перенимать опыт столицы.

Сейчас специалисты Информационного центра занимаются сбором информации по вирусу, прогнозированием, разработкой рекомендаций на основе московского опыта борьбы с инфекцией и опровержением фейков. Никакой паники, а только четкая слаженная работа. К примеру, в столичную лабораторию Противочумного центра поступает новое оборудование для диагностики коронавируса. А в Новой Москве ускоренно строится сверхсовременный медицинский комплекс для лечения инфекционных больных. Это еще раз доказывает, что столица обеспечена всем необходимым. Вовсе нет нужды зачитываться до одури фейками в интернете, метаться по магазинам, опустошая полки, вести себя так, словно настала эпидемия. А ведь эпидемии-то в столице и стране нет!

Шесть наивных вопросов об ограничениях.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАНИКУЛЫ НАЧНУТСЯ РАНЬШЕ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала меры по борьбе с коронавирусом в Москве эффективными. С 16 марта в столице указом мэра Сергея Собянина начали действовать дополнительные ограничения из-за увеличения случаев заражения инфекцией в мире.

«Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет. Надеюсь на понимание, поддержку и чувство солидарности москвичей», - обратился Сергей Собянин к жителям в своем блоге.

Основные новые меры в столице выглядят так:

- до 10 апреля - приостановлены все массовые мероприятия, на которые собирается более 50 человек одновременно;

- до особого распоряжения - приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие» и другие досуговые мероприятия в центрах социального обслуживания. Пожилые люди - группа риска, их нужно особенно беречь;

- существенно расширен список стран, по возвращении из которых жители обязаны сообщать о своем приезде по телефону +7 (495) 870-45-09, а также вместе со своим домочадцами оставаться на карантине дома в течение 14 дней. Теперь вместо прежних 7 стран в список входят более 70 государств Европы и Азии, а также США (подробнее - на портале мэра Москвы mos.ru);

- до особого распоряжения - запрет на продажу билетов водителями в наземке. Такая мера действует сейчас во всех странах, где это еще практикуется, например, в Финляндии;

- с 21 марта по 12 апреля - прекращены занятия в городских школах, а также в учреждениях дополнительного образования или спортивной подготовки. То есть каникулы, на которые должны были уйти дети в начале апреля, теперь продлеваются на две недели;

- с 21 марта по 12 апреля - в школах работают спецгруппы численностью не более 12 человек для учеников 1 - 4-х классов. Они необходимы для тех случаев, когда родителям не с кем оставить ребенка;

- для диагностики москвичей, прибывших из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран, анкету можно заполнить на портале мэра Москвы mos.ru.