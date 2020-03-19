79-летняя москвичка с диагнозом коронавирус умерла от осложнения хронических болезней

В четверг, 19 марта, оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти пациентки, проходившей лечение от коронавируса.

- Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу №2. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию в условиях реанимации. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, моче-каменная болезнь, церебровасулярная болезнь,- сообщили в оперштабе Москвы.

Сказался целый букет хронических болезней.

- Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца, - сообщила главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова. - Пациентке была оказана комплексная интенсивная терапия в условиях реанимации. Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами департамента.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - они находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Позже оперштаб опубликовал официальную причину смерти женщины: оторвался тромб.

Напоминаем, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей. Ранее всем москвичам старше 60 лет рекомендовали не выходить из дома.

ВАЖНО

Коронавирус опасен в основном для пожилых людей с другими заболеваниями

- Коронавирус поражает в основном пожилых. Последняя статистика, выпущенная Всемирным обществом здравоохранения, дает такое распределение смертности: от 0,2% для людей младше 39 лет до 14,8% для группы 80+.

- Коронавирус убивает людей с сопутствующими патологиями. При раке смертность – 5,6%, при гипертензии – 6,0%, при хронических респираторных заболеваниях – 6,3%, при диабете – 7,3% и при сердечно-сосудистых заболеваниях – 10,5%. При отсутствии других заболеваний смертность для всех возрастных групп составляет лишь 0,9%.

- Именно эти показатели сделали Италию страной с самым высоким показателем смертности от коронавируса. Если по всему миру он составляет 3,4%, то в Италии – 5%. Дело в том, что итальянцы – самая старая нация в Европе – около 23% ее жителей старше 65 лет. В Италии очень большое количество смертей в возрастных группах 80+ и даже 90+.

Средний возраст умерших составляет 79,4 года, что примерно на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов.

Зарегистрировано только два человека, умерших в возрасте до 40 лет: это мужчина 39 лет с ранее существовавшими психическими заболеваниями, диабетом и ожирением, он умер дома, а также женщина 39 лет, с уже существующим онкологическим заболеванием, она умерла в больнице.

Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем. Эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных исходов от коронавируса и выявили, что из обследованных только у трех жертв (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

Отмечается, что почти половина умерших страдали минимум от трех болезней и около четверти жертв страдали от одной или двух проблем со здоровьем, и при этом треть умерших страдали от болезней сердца. Кроме того, у более 75% умерших наблюдалось высокое кровяное давление, около 35% страдали от диабета.

- Большинство заболевших в Китае – более 80 процентов – это люди старше 60 лет с респираторными патологиями. Молодых и здоровых вирус не берет. А пожилых, конечно, следует в случае чего поберечь.

- Умершая в Москве пациентка входила в зоны риска по обоим параметрам. Ей было 79 лет, у нее был целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца.

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