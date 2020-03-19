Инфекционный центр в Новой Москве для больных коронавирусом: На площадку перебросили строителей метро

На площадке строительства инфекционного центра в Новой Москве началось возведение лечебного блока. С начала этой недели уже залит фундамент корпусов. Напомним, по указу мэра Москвы Сергея Собянина в поселении Вороновское около деревни Голохвастово строится уникальный инфекционный комплекс. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире. Напомним, сейчас в столице диагноз «коронавирус» официально подтвержден у 86 человек. При этом 1 пациент выздоровел, 1 - скончался.

- Мы приступили к возведению лечебного блока инфекционного центра, уже подготовлены бетонные фундаменты, - сообщил сегодня, 19 марта, заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Блок состоит из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки. В ближайшее время начнем строить блок реанимации - это еще 16 различных корпусов, включая единый комплекс из 10 корпусов интенсивной терапии на 250 мест.

По его словам, общая площадь нового инфекционного центра составит 70 тысяч квадратных метров. «Это не временный проект из отдельных вагончиков, а полноценное капитальное строение, - отметил глава Стройкомплекса столицы. - Ультрасовременный медицинский центр, который прослужит несколько десятков лет. При этом благодаря мобилизации всех наших ресурсов, системному выстраиванию технологических процессов и применению передовых материалов строительные работы будут завершены в кратчайшие сроки».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранее заммэра сообщил, что строительством инфекционного центра в Новой Москве занимаются лучшие специалисты Стройкомплекса города, профессионалы из различных компаний.

- Мы перебросили на проект нашу элиту - метростроевцев, - сказал Андрей Бочкарев. - Все для того, чтобы построить госпиталь быстро и качественно. Сегодня на строительстве госпиталя задействовано 2 тысячи рабочих и 500 единиц техники. Это позволяет вести строительные процессы параллельно, что значительно сокращает сроки возведения инфекционного центра. В перспективе количество специалистов, задействованных в проекте, увеличится. В самое пиковое время на строительстве центра будет работать более 5 тысяч специалистов.

Напомним, новый инфекционный центр станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. Здание соберут из быстровозводимых конструкций и оснастят самой современной медицинской техникой. Вокруг больничного комплекса создадут внешний периметр ограждения и охраны.

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 70 тысяч квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 250 коек реанимации.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения.

Всего - более 30 лечебных и диагностических корпусов.

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- проложат порядка 10 км инженерных сетей;

- построят водозаборную станцию, газопровод;

- воду в будущую больницу подадут из подземных ключей;

- построят автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.

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