«Папа больше никогда не придет!»: аптечный блогер Екатерина Диденко рассказала дочке о смерти мужа
Спустя почти месяц после трагедии с сухим льдом, аптечный блогер Екатерина Диденко рассказала правду о смерти мужа своей четырёхлетней дочке. Напомним, Валентину, одному из трех погибших было всего 32 года. Засыпать 25 кг сухого льда в бассейн, чтобы сделать сюрприз жене, было его идеей. У пары осталось двое детей: полуторогодовалый сын Александр и четырехлетняя дочка Анастасия.
По словам Екатерины, девочка каждый день спрашивает об отце. По совету психолога Екатерина решилась рассказать ей правду. Медик присутствовала во время откровенного разговора мамы и дочки. О том, как все прошло Екатерина рассказала своим подписчикам.
- В комнате была я и психолог. Сначала я поговорила с ней. Психолог предложила достать альбом с Валиными фотографиями. В этот момент зашла Настя. Она увидела альбом и спросила: «когда придет папа?». Я поняла, что нельзя больше откладывать, - рассказала Екатерина.
Женщина постаралась дословно воспроизвести диалог с дочкой.
Екатерина: Настенька, папы больше нет, он умер!
Настя: А когда он придет?
Екатерина: Он больше не придет, он умер.
Настя: Как дедушка?
Екатерина: Да, как дедушка.
Настя: А почему он умер? Он заболел? Его нельзя вылечить?
Екатерина: Нет, доченька. Произошел несчастный случай. Он отравился газом и утонул.
После этого девочка заплакала. Ребенок еще трижды переспросила, не вернется ли папа.
- Потом она сказала фразу, которая меня убила: «ну ничего страшного, теперь мы будем втроем», - рассказала Екатерина. – Психолог помогала строить разговор. Настя услышала такие важные фразы как: «мамочка тебя любит», «тебя никто не бросал и не бросит». Через полчаса Настя вернулась к обычным детским делам: играла и танцевала.
Младший брат Насти пока не разговаривает, но он тоже скучает по папе и постоянно рассматривает его фотографии. Ему правду о смерти отца Екатерина расскажет, как только придет время.
Сейчас все обстоятельства гибели Валентина и его друзей устанавливает Следственный комитет. Пока в этом громком уголовном деле нет обвиняемых. Известно, что продавец сухого льда предупреждал мужчину об опасности его использования в закрытом помещении.
Тем временем в Москве неделю назад случилось еще одно ЧП с сухим льдом. Четырехлетний мальчик получил ожоги лица во время шоу с фокусами, которое проводила аниматор. Свою вину фокусница отрицает.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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