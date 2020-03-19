«Папа больше никогда не придет!»: аптечный блогер Екатерина Диденко рассказала дочке о смерти мужа

Спустя почти месяц после трагедии с сухим льдом, аптечный блогер Екатерина Диденко рассказала правду о смерти мужа своей четырёхлетней дочке. Напомним, Валентину, одному из трех погибших было всего 32 года. Засыпать 25 кг сухого льда в бассейн, чтобы сделать сюрприз жене, было его идеей. У пары осталось двое детей: полуторогодовалый сын Александр и четырехлетняя дочка Анастасия.

По словам Екатерины, девочка каждый день спрашивает об отце. По совету психолога Екатерина решилась рассказать ей правду. Медик присутствовала во время откровенного разговора мамы и дочки. О том, как все прошло Екатерина рассказала своим подписчикам.

- В комнате была я и психолог. Сначала я поговорила с ней. Психолог предложила достать альбом с Валиными фотографиями. В этот момент зашла Настя. Она увидела альбом и спросила: «когда придет папа?». Я поняла, что нельзя больше откладывать, - рассказала Екатерина.

Женщина постаралась дословно воспроизвести диалог с дочкой.

Екатерина: Настенька, папы больше нет, он умер!

Настя: А когда он придет?

Екатерина: Он больше не придет, он умер.

Настя: Как дедушка?

Екатерина: Да, как дедушка.

Настя: А почему он умер? Он заболел? Его нельзя вылечить?

Екатерина: Нет, доченька. Произошел несчастный случай. Он отравился газом и утонул.

После этого девочка заплакала. Ребенок еще трижды переспросила, не вернется ли папа.

- Потом она сказала фразу, которая меня убила: «ну ничего страшного, теперь мы будем втроем», - рассказала Екатерина. – Психолог помогала строить разговор. Настя услышала такие важные фразы как: «мамочка тебя любит», «тебя никто не бросал и не бросит». Через полчаса Настя вернулась к обычным детским делам: играла и танцевала.

Младший брат Насти пока не разговаривает, но он тоже скучает по папе и постоянно рассматривает его фотографии. Ему правду о смерти отца Екатерина расскажет, как только придет время.

Сейчас все обстоятельства гибели Валентина и его друзей устанавливает Следственный комитет. Пока в этом громком уголовном деле нет обвиняемых. Известно, что продавец сухого льда предупреждал мужчину об опасности его использования в закрытом помещении.

Тем временем в Москве неделю назад случилось еще одно ЧП с сухим льдом. Четырехлетний мальчик получил ожоги лица во время шоу с фокусами, которое проводила аниматор. Свою вину фокусница отрицает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аптечный блогер Екатерина Диденко, которая устроила вечеринку с сухим льдом, рассказала про последний подарок погибшего мужа

Инстаграм-дива за пять дней после трагедии прибавила 600 тысяч подписчиков [видео]

«Про мужа я вспомнила уже потом»: Блогер Екатерина Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, рассказала о трагедии

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии в московской сауне, где отмечали 29-летие «аптечного» блогера Екатерины Диденко. Шумная компания вывалила в закрытый бассейн сухой лед, диоксид углерода, а затем бросилась в воду. Надышавшись углекислым газом, молодые люди теряли сознание и тонули. (подробности)