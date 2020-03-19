2020-03-19T17:41:35+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирус подтвердили в России у 52 пациентов из 23 регионов

На текущий момент на территории страны зафиксированы 199 случаев инфекции COVID-2019
Семен ЕЛЕНИН
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За минувшие сутки список пациентов в России, у которых официально подтвержден вирус COVID-2019, увеличился на 52 человека.За минувшие сутки список пациентов в России, у которых официально подтвержден вирус COVID-2019, увеличился на 52 человека.Фото: REUTERS
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За минувшие сутки список пациентов в России, у которых официально подтвержден вирус COVID-2019, увеличился на 52 человека. Об этом рассказали в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Стоит отметить, что новые пациенты находятся сразу в 23 регионах страны.

Так, 12 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Москве, по 5 - в Подмосковье и Свердловской области. По 3 - в Тульской области, Красноярском крае, Хабаровском крае. По 2 новых случая выявили врачи Краснодарского края, Тамбовской, Воронежской и Кировской областей. По одному - в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской и Тверской областях, а также Чувашии, Пермском крае, Якутии, Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге.

По словам представителей Оперативного штаба, все зараженные в течение последних 14 дней прилетели из стран, где активно распространяется коронавирус.

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, - говорится в сообщении Оперштаба. - Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории России. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование».

На текущий момент в России были подтверждены 199 пациентов с коронавирусом COVID-2019. 188 из них - россияне, 11 - иностранцы.

Напомним, сегодня в России скончалась первый пациент, у которой был обнаружен коронавирус. Однако, по словам врачей, причиной смерти 79-летней москвички стал вовсе не COVID-2019. У пожилой женщины был целый набор тяжелых хронических заболеваний - сахарный диабет, болезни головного мозга и сердечно-сосудистой системы. По заключению патологоанатомов причиной смерти пенсионерки стал оторвавшийся тромб. Власти Москвы рекомендуют горожанам старше 60 лет отказаться от походов на улицу, в торговые центры, банки, а также поездок в общественном транспорте. Ранее уже сообщалось, что пожилые люди входят в группу высокого риска заражения.

КСТАТИ

62 541 человек находились под медицинским наблюдением в России с момента начала эпидемии.

22 178 пациентом находятся под контролем по состоянию на текущий момент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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