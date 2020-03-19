2020-03-19T17:41:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве 12 новых пациентов с коронавирусом за сутки, но детей среди них нет

Общее число случаев заболевания COVID-2019 в столице выросло до 98
Семен ЕЛЕНИН
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Большинство новых пациентов ранее вернулись в Россию из поездок в государства ЕвропыБольшинство новых пациентов ранее вернулись в Россию из поездок в государства ЕвропыФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки число пациентов с выявленным после анализов коронавирусом в российской столице увеличилось на 12 человек. Об этом рассказывают в пресс-службе Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Детей среди заболевших нет, - говорится в официальном сообщении. - Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания».

По словам специалистов, большинство новых пациентов ранее вернулись в Россию из поездок в государства Европы - Германию, Австрию, Швейцарию и Испанию.

Стоит отметить, что один из нынешних двенадцати прилетел в Москву тем же рейсом, что и ранее выявленный пациент. У мужчины взяли анализы, которые спустя несколько дней подтвердили диагноз: коронавирус.

Люди, с которыми общались зараженные, уже установлены - это и летевшие с ними одними рейсами пассажиры, и родственники.

По близким контактам новых пациентов Оперативный штаб приводит такую статистику:

- 3 человека отправлены в больницу.

- 9 человек пока сидят дома, в режиме самоизоляции. Среди них есть ребенок. Девочка также прилетела с родителями из Европы, однако «после возвращения из-за границы школу не посещала».

Напомним, сегодня в России скончался первый пациент, у которого был выявлен коронавирус. Однако после вскрытия стало известно, что причиной смерти 79-летней москвички стал вовсе не COVID-2019 - легкие не подверглись никаким изменениям, пневмонии у женщины не было. По словам врачей, пенсионерка имела несколько сложных хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, болезни головного мозга и сердца и скончалась из-за оторвавшегося тромба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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