«Кадет» оказался «сволочью»: против актера Кирилла Емельянова возбудили уголовное дело

События последних двух дней для 28-летнего актера Кирилла Емельянова развивались по самому худшему из возможных сценариев. Когда-то Емельянов прославился ролями в сериале «Кадетство» и фильме «Сволочи». А теперь решил поиграть в околобандитский боевичок из 90-х.

Вечером 18 марта в своей квартире на улице 2-й Мосфильмовской Емельянов предавался излишествам с не менее звездной подругой моделью Екатериной Бобковой. Девушка тоже не безызвестная. Бобкова попала в новости как основной свидетель по шумному делу футболистов Кокорина и Мамаева. Екатерина словно притягивает неприятности. Это она после продолжительного застолья вызвала скорую Емельянову. Пьяный в стельку он потерял сознание, а когда очнулся, ударил в лицо фельдшера скорой помощи. Тот вызвал полицию. Но и приехавшим сотрудникам досталось. «Кадет» кидался на полицейских и крыл их как последних сволочей.

- Эта была нецензурная брань. Самое безобидное из сказанного им - это «поубиваю гадов», - сообщили «КП» источник в следствии.

Полицейским пришлось пригрозить табельным оружием. Присмиревшего Емельянова посадили в бобик и отвезли в ближайшее отделение полиции. Там он провел несколько часов, после чего пьяненькую звезду все-таки отпустили. Пожалели, могли и на 15 суток закрыть без всяких разбирательств.

А вчера против него все-таки возбудили уголовное дело. Статья - 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» (до года исправительных работ).

- Он доставлен к следователю для дачи показаний, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По слухам, сейчас актер вовсю ищет адвоката. И судя по всему, экономить на защитнике ему не стоит.