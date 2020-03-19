2020-03-19T18:31:32+03:00
Происшествия

«Кадет» оказался «сволочью»: против актера Кирилла Емельянова возбудили уголовное дело

Звезда кино и сериалов ударил врача скорой и обругал полицейских
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
События последних двух дней для 28-летнего актера Кирилла Емельянова развивались по самому худшему из возможных сценариев.События последних двух дней для 28-летнего актера Кирилла Емельянова развивались по самому худшему из возможных сценариев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

События последних двух дней для 28-летнего актера Кирилла Емельянова развивались по самому худшему из возможных сценариев. Когда-то Емельянов прославился ролями в сериале «Кадетство» и фильме «Сволочи». А теперь решил поиграть в околобандитский боевичок из 90-х.

Вечером 18 марта в своей квартире на улице 2-й Мосфильмовской Емельянов предавался излишествам с не менее звездной подругой моделью Екатериной Бобковой. Девушка тоже не безызвестная. Бобкова попала в новости как основной свидетель по шумному делу футболистов Кокорина и Мамаева. Екатерина словно притягивает неприятности. Это она после продолжительного застолья вызвала скорую Емельянову. Пьяный в стельку он потерял сознание, а когда очнулся, ударил в лицо фельдшера скорой помощи. Тот вызвал полицию. Но и приехавшим сотрудникам досталось. «Кадет» кидался на полицейских и крыл их как последних сволочей.

- Эта была нецензурная брань. Самое безобидное из сказанного им - это «поубиваю гадов», - сообщили «КП» источник в следствии.

Полицейским пришлось пригрозить табельным оружием. Присмиревшего Емельянова посадили в бобик и отвезли в ближайшее отделение полиции. Там он провел несколько часов, после чего пьяненькую звезду все-таки отпустили. Пожалели, могли и на 15 суток закрыть без всяких разбирательств.

А вчера против него все-таки возбудили уголовное дело. Статья - 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» (до года исправительных работ).

- Он доставлен к следователю для дачи показаний, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

По слухам, сейчас актер вовсю ищет адвоката. И судя по всему, экономить на защитнике ему не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Моя сестра два дня думала, что я мертв»: Полицейские инсценировали смерть бизнесмена, чтобы спасти его от заказанного убийства
Михаил Климов рассказал «КП», как отнесся к сообщениям СМИ о его гибели, почему должник нанял киллера и как проходила спецоперация полицейских под прикрытием
СК России: Возбуждено новое дело по факту обстрела посольства России в Киеве
Украинским националистам придется ответить за то, что они cтреляли и взрывали петарды, а затем сорвали со здания дипломатического представительства Государственный флаг Российской Федерации
Новости 24
Оперштаб: В числе вновь заболевших коронавирусом в Москве нет детей
Похолодание и высокое атмосферное давление придут в Московский регион
В московском метро выявили 376 человек с температурой
В Москве бизнес-леди попыталась взять кредит в миллиард под залог несуществующих драгоценностей
Погода в Москве на 19 марта 2020 года: МЧС предупреждает о сильном ветре
Оперативный штаб по коронавирусу в Москве завел аккаунт «В Контакте»
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Актриса сериала «Каменская» написала заявление в полицию на пропажу своего помощника после вечеринки
В Москве дебошир набросился с ножом на сотрудника полиции
Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки
Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю
В Оперативном штабе опровергли слухи о введении режима ЧС в Москве
Детские сады в Москве закрываться не будут
Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве
Больница в ТиНАО будет быстро обеспечена водой, электричеством и теплом
Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке
Московские театры объявляют об отмене спектаклей из-за коронавируса
Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса