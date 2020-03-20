2020-03-20T09:33:48+03:00
Общество

Взрослым и детям: 9 способов комфортно пережить домашний карантин

Полезные советы и приложения, чтобы не чувствовать себя в изоляции, находясь дома
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..Фото: Shutterstock
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Из-за угрозы распространения коронавируса многие предприятия в Москве переводят сотрудников на удаленную работу. Такие же меры приняли в школах. С 21 марта по 5 апреля занятия будут полностью прекращены. На это же время в столице закрываются спортивные секции и кружки. Власти города просят родителей не ходить с детьми в торговые центы, парки и не посещать массовые мероприятия. Все эти меры будут отменены, как только число заболевших пойдет на спад. А пока «Комсомолка» подскажет, как комфортно и с пользой пережить домашний карантин. Во всех случаях вам поможет интернет.

1.Покупаем онлайн и экономим

Во время карантина многие торговые сети предлагают заказать продукты и бытовую химию с доставкой на дом. Услуга удобная, но есть и нюансы. Если заказ будет меньше определенной суммы, за доставку придется платить. Чтобы сэкономить, покупайте все необходимое через МТС Cashback. В таком случае вы получите часть потраченных денег обратно. Например, покупая продукты в сети «Перекресток» вам вернется 8%.

Такой же фокус действует и с другими товарами: одеждой, книгами, спортинвентарем, косметикой, игрушками и техников. Перед тем, как заказывать что-то на официальном сайте, посмотрите, есть ли нужный вам магазин в мобильном приложении. В нем представлено больше 650 магазинов-партнеров, которые вернут до 25% от стоимости покупки.

2. Доставку из кафе оставят у двери

Отказывать себе в удовольствие полакомиться блюдами из любимых ресторанов во время карантина не стоит. Устроить семейный обед или детский праздник можно дома. Практически у всех заведений есть услуга доставки. Более того, появилась новая опция. Если по какой-то причине не хотите принимать заказ из рук курьера, например, ребенок спит, или вы простыли, можно попросить оставить заказ у двери.

3. Вызываем врача на дом

Во время карантина без консультаций врача обойтись проблематично. Но и здесь вам поможет интернет. Жители Москвы и области могут проконсультироваться с врачом онлайн или вызвать его на дом. Сделать это можно через мобильное приложение SmartMed. В зависимости от симптомов, помощь окажет педиатр, терапевт или любой специалист узкой направленности.

4. Учим детей сами

Если занятий в школах нет, это еще не значит, что ваше чадо не успеет подготовиться к экзаменам или не подтянет хвосты по каким-то предметам. С помощью обучающей онлайн-платформы Smart University для вашего школьника будет разработана специальная программа, которая учтет поставленную цель с нынешними знаниями ребенка. Исходя из этого, вам предложат удобный курс обучения.

5. Участвуем в онлайн мастер-классах

Для творчества тоже масса вариантов. Помочь раскрыть творческий потенциал своего чада и занять его интересными делами поможет сайт «Поколение М». Здесь ребенок может выбрать мастер-класс по своим интересам: рисованию, пению, танцам. Или даже принять участие в конкурсе, записав для этого тематическое видео. Участие бесплатное.

6. Всей семьей у телевизора

Отдыхать тоже нужно. Здесь снова на помощь придет интернет. Для самых маленьких можно оформить детскую подписку на мультфильмы. Например, в приложении «МТС ТВ» выложена «Золотая коллекция Союзмультфильма». Поностальгировать и пересмотреть любимые с детства сюжеты захотят даже взрослые. Семейные фильмы там тоже есть.

Кстати, одновременно вы и ваш ребенок можете смотреть разные киношки. Приложение под вашей учетной записью можно одновременно открыть на нескольких устройствах и поставить там разные фильмы.

7. Онлайн поход в библиотеку

Любите читать книги? Тогда вам в онлайн-библиотеку. Новинки, бестселлеры, классика, журналы и учебные пособия собраны в приложении МТС Библиотека. В общей сложности представлено больше 200 тысяч книг.

8. Дискотека дома

Некуда девать лишнюю энергию? Устраиваем дискотеку для малышей в мыльных пузырях, поем в караоке или занимаемся аэробикой. Для этого вам ничего придумывать не нужно, даже на поиски и скачивание подходящих композиций время не потратите. В МТС Music собрано больше 50 миллионов треков всех возможных жанров и направлений. Аудиосказки, кстати, тоже есть. Помогут уложить ребенка спать.

9. Опера и театр, не выходя из дома

Развлечений для взрослых в интернете тоже полно. Не выходя из дома можно вести культурную жизнь. Многие театры начали устраивать онлайн-трансляции и открыли доступ к архивам. Например, можно насладиться Венской и Баварской операми. Или посмотреть любую другу постановку. Афиша здесь

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