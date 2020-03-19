В Москве выписали еще четырех человек, болевших коронавирусом

Еще четверо москвичей, у которых ранее выявили инфекционное коронавирусное заболевание, сегодня были выписаны из больницы. По домам отправились двое мужчин и две женщины. Итоговые лабораторные анализы подтвердили, что в организмах москвичей больше нет вируса.

- Сегодня были выписаны еще 4 пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, - рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. - Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни.

Напомним, первым выздоровевшим от коронавируса россиянином стал сотрудник Российского Футбольного Союза Давид Беров, который был госпитализирован в столичную инфекционную больницу после туристической поездки в итальянский Милан. С учётом нынешних четырех пациентов, общее число россиян, излечившихся от коронавируса выросло до пяти человек.

По информации Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, за минувшие сутки в столице зафиксировали 12 новых случаев заболевания вирусом COVID-2019. (Все они в течение двух последних недель вернулись в Россию из Европы - Германии, Швейцарии, Испании и Австрии). Среди этих пациентов нет ни одного ребенка.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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