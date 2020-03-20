Коронавирус нападает в основном на пожилых

Новая опасная инфекция продолжает разлетаться по миру. Чаще всего от коронавируса COVID-19 страдают люди старше 60 - 65 лет. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По последней статистике, подготовленной ВОЗ, смертность среди зараженных распределяется от 0,2% для людей моложе 39 лет до 14,8% для группы 80+. При этом вирус быстрее убивает людей с разными хроническими болезнями и патологиями (см. графику).

Именно эти показатели превратили Италию в страну с самым высоким уровнем смертности от коронавируса. Если по всему миру он составляет 3,4%, то в Италии - 5%. Дело в том, что итальянцы - самая старая нация в Европе (см. «Цифры»). В Италии очень много умерших в возрасте 80+ и даже 90+. Причем в этой стране зарегистрировано только два человека, умерших в возрасте до 40 лет, - мужчина 39 лет с психическим заболеванием, диабетом и ожирением, а также женщина 39 лет с онкологией.

Более 99% умерших в Италии при заболевании коронавирусом нового типа имели и другие, кроме инфицирования COVID-19, проблемы со здоровьем. Эксперты из Рима исследовали данные по 18% летальных исходов от коронавируса. Выяснилось, что из обследованных только у трех жертв (то есть у 0,8%) ранее не наблюдалось каких-либо патологий.

В исследовании отмечается, что почти половина умерших страдали минимум от трех болезней. Около четверти жертв страдали от одной или двух проблем со здоровьем, и при этом треть умерших страдали от болезней сердца.

Страна, с которой началась пандемия, - Китай. Более 80 процентов заболевших здесь составили люди старше 60 лет с респираторными патологиями. Получается, вирус обходит стороной молодых и здоровых. А пожилых, конечно, следует беречь всегда, особенно во время вспышки опасной инфекции.