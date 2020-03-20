«Перед смертью Марьянова могли побить»: Сотрудники реабилитационного центра, где умирал актер, были вооружены электрошокером и дубинками

В городском суде подмосковной Лобни с декабря прошлого года продолжается судебный процесс по уголовному делу о гибели актера Дмитрия Марьянова. Напомним, звезду кино и сериалов осенью 2017 года родные перевезли в состоянии длительного запоя в реабилитационный центр «Феникс» на окраине Лобни. На девятый день своего пребывания здесь, актер начал жаловаться на боли в спине, просил вызвать ему скорую помощь. Сотрудники реабилитационного центра (среди них не было ни одного человека с медицинским образованием) несколько раз консультировались по телефону с директором «Феникса» Оксаной Богдановой. По версии следствия, женщина вызывать врачей запретила. Уже под вечер теряющего сознание актера все-таки решили везти в больницу - на частной машине. Но спасти Дмитрия Марьянова уже не смогли, 47-летний артист скончался в реанимации.

Теперь Оксана Богданова на скамье подсудимых. Ее обвиняют по двум статьям - «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека» (до 6 лет лишения свободы) и «оставление в опасности» (до 1 года). Правда, по второй статье срок давности уже истек.

К слову, за четыре неполных месяца состоялось не больше полудюжины заседаний - их постоянно переносят. То болела сама Оксана Богданова, то один из ее адвокатов. Потом была неявка свидетелей. А теперь вот коронавирус. Ближайшее заседание назначено на 24 марта, но в такой ситуации его наверняка перенесут на неопределенный срок.

«АРСЕНАЛ» ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

«Комсомолка» уже сообщала, что за «пациентами» «Феникса» - запойными алкоголиками - здесь приглядывали бывшие клиенты центра. Здесь их называли «консультантами». Люди, напомним, без медицинского образования. Оксана Богданова утверждает, что необходимые препараты ее подопечным колол профессиональный нарколог, которого вызывали специально для этого. Однако бывшие реабилитанты заявляют, что уколы подопечным «Феникса» ставили помощники Богдановой - по ее же личным телефонным указаниям. Следователи считают, что за несколько часов до смерти Марьянову ввели в центре внутримышечно антипсихотик галоперидол и транквилизатор феназепам. Это очень сильные препараты, которые можно применять только по рекомендации врачей.

Между тем, во время допросов в суде бывших обитателей реабилитационного центра всплыли новые детали о том, как была устроена работа в «Фениксе». Они заявляют, что у консультантов, помощников Оксаны Богдановой были электрошокер, резиновые дубинки и наручники. К чему бы такой арсенал в центре психологической помощи, как представляет свой «Феникс» Оксана Богданова? Неужто усмирять алкоголиков?

- При мне консультанты иногда пускали разряд тока в воздух, демонстрируя прибор. Смеялись, - заявил в суде один из свидетелей.

По словам мужчины, он также видел - это еще до Марьянова было - когда сотрудники центра применяли эти спецсредства во время выездов за буйными «клиентами», которых по просьбе родных нужно было поместить в центр.

Никто из свидетелей не видел, чтобы Дмитрия Марьянова, который тоже активно рвался домой, кто-либо бил. Однако по мнению бывших обитателей «Феникса» актера могли и побить.

ДВЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

В уголовном деле, напомним, есть две судмедэкспертизы. По заключению одной у Марьянова забился кава-фильтр (эта конструкция устанавливается в вену и не дает тромбам, сгусткам крови, подниматься к сердцу, - Авт.), поднялось давление, в результате произошел разрыв изношенной вены. А вот по второй выходит, что актер умер от удара в живот.

«Это могло произойти как в результате непосредственно травмирующего воздействия поверхностью тупого твердого предмета, так и при падении на какую-либо поверхность тупого твердого предмета», - говорится в заключении экспертов.

После того, как стало известно об «арсенале» консультантов, этот документ заиграл новыми красками.

- У бывших реабилитантов появилась теория, что Дмитрия, который жаловался на боли и требовал вызвать ему скорую, могли ударить сотрудники центра, - сообщил «Комсомольской Правде» адвокат вдовы артиста Ксении Бик Павел Левушин. - Ему было плохо и он активно отстаивал свои права на медицинскую помощь. Мы начинаем склоняться к тому, что такой сценарий вполне мог случиться.

В суде по этому делу предстоит допросить еще несколько десятков свидетелей.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/624556" frameborder="0"></iframe> Памяти Дмитрия Марьянова.Артист умер в октябре 2017 года по дороге в больницу, находящуюся в подмосковной Лобне

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Спустя два с лишним года после трагической гибели актёра Дмитрия Марьянова дело дошло-таки до суда. Напомним, 6 октября 2017 года звезду сериалов и большого кино доставили в частный реабилитационный центр на окраине подмосковной Лобни. Для самых близких не было секретом, что талантливый артист время от времени уходит в алкогольные пике. Так было и на этот раз. В центре «Феникс» Марьянов пробыл на реабилитации 9 дней. С утра 15 октября он начал жаловаться на боли в пояснице... (подробности)