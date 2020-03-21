Гречка и маски появились: о чем говорят продавцы в супермаркетах Москвы

За последнюю неделю москвичи вывезли из супермаркетов сотни килограммов гречки, смели с полок туалетную бумагу и добавили работы продавцам. Всему виной паника, связанная с коронавирусом. «КП» посмотрела, в каких условиях сейчас приходится работать в магазинах.

«Гречка нашлась»

В метро заметно сократилось количество пассажиров, обедать и смотреть фильмы москвичи стали дома. Многолюдно только в супермаркетах. Хочется сразу напомнить, что продовольственные магазины, супермаркеты и рынки продолжают работу. Вводить ограничения в график работы не будут.

- Мы так напряженно не работали даже в новогодние дни. Самые востребованные товары везут со складов в 2-4 раза больше. Не успеваем раскладывать. Берут все: гречку, макароны, молоко длительного хранения, яйца, муку, пельмени и туалетную бумагу, - рассказывает продавец в супермаркете «Перекресток» в ТЦ «Метромолл».

- Вы без масок. Не переживаете, что через вас проходит такой большой поток людей? - спрашиваю.

- Не боимся, моем руки чаще. Нам выдали антисептики.

Представители сети супермаркетов «Магнолия» на своей странице Инстаграм написали, что у них все есть. И опубликовали забитые полки с гречкой и туалетной бумагой. Как-то не верилось. Захожу в магазин на Дмитровском шоссе и вижу пакеты с гречневой крупой. Цена нормальная – 59,90 рублей за 400 грамм. Это не 1300 рублей, как на сайте Ozon.

- А почему вы работаете без масок и перчаток? – спрашиваю у продавцов.

- Нам не выдавали, только антисептики дали.

«Берите сегодня картошку»

Картонные ящики суматошно выносят из маленького «Ашана» на Тверской улице. Распаковывали не гречку, а йогурты.

- Каши нет. Ну, не страшно, берите сегодня картошку – тоже вкусно же, - советует продавец.

И обещают привезти гречку. Говорят, что товар уже в пути. И даже пишут об этом при входе.

- А где ваши маски? – спрашиваю у девушки в зоне с горячей выпечкой.

- Они разве поступили в продажу? – задает она встречный вопрос. – На самом деле, нам их и не выдавали.

В «Азбуке Вкуса» кассиры и сотрудники зала работают в униформе и кепках. Но без масок и перчаток. На полках итальянские и немецкие конфеты, приостановлена продажа продуктов в свою тару и кофе в свою кружку. Для безопасности изъяты все расходные материалы: крышки, трубочки.

- Маски помогают лишь не дать распространиться инфекции от тех людей, кто уже болеет. Мы же не допускаем больных сотрудников до работы, а также тщательно следим за личной гигиеной и строгим соблюдением санитарных норм, - рассказали в «Азбуке Вкуса».

- Но могут прийти больные покупатели, - говорю.

- Согласно предписаниям Роспотребнадзора и санитарных врачей, мы имеем необходимый запас масок для персонала. Если поступит распоряжение, то сотрудники будут работать в них. Тем не менее мы не ограничиваем в этом плане собственные инициативы персонала – работать в масках можно.

Реально в масках и перчатках работают в магазине «Магнит» на Тверской улице. Продавец на кассе и 80% персонала в зале.

- А остальным не хватило? – интересуюсь.

- Тут по желанию. Нам предложили, мы решили защититься. Остальные не боятся коронавируса.

- У вас на полке только рис по 93, 129 рублей за пачку. А гречки нет?

- Девушка, не переживайте. Везут-везут. Всем хватит. Зайдите завтра.

«Внуки, принесите бабушкам продукты»

В магазинах «Пятерочка» пользуются только дезинфицирующими средствами и антисептиками для рук. Продавцы заметили, что за продуктами стало приходить больше молодежи. Покупают будто для двух-трех семей.

- Были же предупреждения от Роспотребнадзора, чтобы люди за 60 лет не ходили в магазины, - говорят в «Пятерочке».

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет, по данным Роспотребнадзора, в группе особого риска. У пожилых людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония.

- Постарайтесь реже посещать общественные места. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков. Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов. Часто мойте руки с мылом, особенно после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи, - советуют в Роспотребнадзоре РФ.

Кстати

Как работают рынки Москвы:

- Центральный. Сотрудники, обслуживающие гастрономическую зону, носят маски и перчатки в обязательном порядке. Увеличено расстояние между столами. Установлены дозаторы с антисептиками;

- Даниловский. Каждый час моются входные двери, тележки для продуктов, по периметру фуд-корта установлены санитайзеры для рук;

- Велозаводский. Раз в три часа проводится оповещение с напоминаниями о необходимости помыть руки с мылом. Также установлены в свободном доступе дозаторы с антисептиками;

- Фуд Сити. Установлены дозаторы с антисептиками;

- Депо. Персонал носит защитные маски. Раз в два часа проводится клининг помещений и поверхностей, в гастрономических зонах увеличено расстояние между столами.