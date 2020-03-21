«Они на меня напали и хотели убить»: На севере Москвы мужчина на глазах у детей зарезал жену и ее родителей

Московские следователи разбираются в жуткой истории, которая произошла в ночь на субботу, 21 марта. В полицию позвонил мужчина и заявил: «Я только что убил трех человек…». Назвал адрес.

Уже через несколько минут у многоэтажки на Волоколамском шоссе был первый наряд. Вошедшие в квартиру полицейские увидели следы настоящей бойни - залитые кровью полы двух комнат и три тела. Звонивший в полицию 39-летний Станислав Иванов, по словам источника в правоохранительных органах, был в неадекватном состоянии. «Это моя жена Люда, теща, тесть…» Показал, где лежит кухонный нож, которым он всех убил.

Также в квартире обнаружили двух детей. Одному три годика, другому восемь. Их осмотрели медики. Сообщается, что физически дети не пострадали. Однако оба находятся в состоянии шока. Ребят забрали родственники со стороны Иванова.

- Дети проснулись от криков и частично видели, как отец убивал маму и бабушку с дедушкой, - сообщил «КП» источник.

По предварительным данным, мужчина не находится в состоянии опьянения.

- Зачем он это сделал? Что он говорит?

- Мужчина несет какой-то бред. Говорит, что ему приснилось, что родные на него напали втроем и хотели его убить, что он просто защищался и поэтому схватился за нож. После убийства он через какое-то время сам позвонил своим родителям, попросил приехать и сообщил, что всех убил. Потом сам же позвонил в полицию.

По словам нашего источника, задержанный Станислав Иванов работает в аудиторской фирме, хорошо зарабатывает. Соседи рассказывают, что семья у него очень приличная.

- По словам родных, в последнее время мужчина жаловался на сильный стресс из-за работы, страдал в течение нескольких дней бессонницей. У него начались панические атаки (так называют острые приступы немотивированной тревоги, - Авт.). На днях ему даже вызывали скорую, медики давали мужчине успокоительные.

По словам нашего собеседника, Иванов с семьей жил в собственной квартире в другом районе города, однако супруга решила на несколько дней перебраться с детьми к своим родителям. Позже Станислав планировал отвезти Людмилу и детей на дачу в Подмосковье, чтобы они находились там на время карантина из-за коронавируса.

- Вчера вечером он приехал к тестю с тещей, ему постелили в одной из комнат. Однако мужчина по-прежнему жаловался на стресс, у него продолжались панические атаки. По предварительной информации, жена сделала ему успокаивающий укол. Вероятно, ночью у него начались галлюцинации. Говорит, что проснулся из-за того, что на него напали родственники, жена с родителями. Он убежал на кухню и взял нож. Сейчас мужчина пришел в себя, осознает, что сделал. При задержании сопротивления не оказывал.

Сейчас на месте работают криминалисты, а задержанного Иванова везут на допрос в Следственный комитет. Заместитель руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц».

- Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и соседи, устанавливается полная картина произошедшего.