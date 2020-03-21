2020-03-21T11:37:49+03:00
Общество

Из-за коронавируса на 30% снизился пассажиропоток в метро Москвы

Рассказываем, что какая обстановка с такси и личным транспортом на дорогах столицы
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Пассажиры стали меньше пользоваться метроПассажиры стали меньше пользоваться метроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус перевел многие столичные предприятия «на удаленку» и это стало сразу заметно по количеству пассажиров в метро. Визуально кажется, что подземка опустила почти вдвое, но в Департаменте транспорта говорят, что только на 30%.

- Пассажиропоток с 2 по 19 марта изменился, пассажиры стали меньше пользоваться метро и наземным общественным транспортом. Общее число поездок в метро и на МЦК снизилось на 30%, то есть стало свободнее на треть. Число поездок на автобусах, трамваях и троллейбусах снизилось на 24%, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Число пассажиров в общественном транспорте уменьшилось и за счет того, что школьникам и студентам разрешили не посещать занятия. Сейчас в метро их стало на 60% меньше.

Пассажиропоток снизился в электричках на 10%, общее число поездок на такси и машинах в аренду (каршеринг) снизилось на 10-15%. Оно и понятно, работникам не нужно ехать из Подмосковья в Москву, а сотни отмененных рейсов сократили надобность ехать в аэропорты.

Но отказаться от личного транспорта москвичи не могут. Машины на стоянках оставили не многие. Пробки в 7 баллов теперь только по вечерам, когда москвичи едут в магазины (видимо, за гречкой).

- Среднесуточное количество машин снизилось на 5%, при этом на 12% увеличилась скорость. За период с 2 по 19 марта даже снизилось количество ДТП на 9%, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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