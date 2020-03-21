Инфекционную больницу в Новой Москве построят в ближайший месяц

В Новой Москве в поселении Вороновское около деревни Голохвастово продолжается круглосуточное строительство инфекционного комплекса. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в мире. Напомним, сейчас в столице диагноз «коронавирус» официально подтвержден у 131 человека. При этом 8 пациентов выздоровели.

Сейчас на стройплощадке больницы в зоне А готовятся бетонные фундаменты лечебного блока. В нем будет 12 корпусов, в том числе лабораторный, хозяйственный и корпус санобработки. В ближайшее время в зоне Б начнут возводить блок реанимации - это еще 16 различных корпусов, включая единый комплекс из 10 корпусов интенсивной терапии на 250 мест.

Инфекционную больницу в Новой Москве построят в ближайший месяцФото: Михаил ФРОЛОВ

- Примерно мы ставим себе срок в течение месяца, плюс-минус, построить больницу полностью, - сообщил сегодня, 21 марта, заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Задача тяжелейшая. Это наш фронт и мы здесь на войне. Такой объект в спокойном режиме можно строить шесть-восемь месяцев, а мы должны построить в кратчайший промежуток. Точную дату я пока не назову.

Заместитель мэра Москвы Андрей БочкаревФото: Михаил ФРОЛОВ

По его словам, при необходимости лечебный блок в будущем может быть переоборудован в реанимацию с палатами интенсивной терапии. При этом новый инфекционный центр станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. Здание соберут из быстровозводимых конструкций и оснастят самой современной медицинской техникой. Вокруг больничного комплекса создадут внешний периметр ограждения и охраны.

В Новой Москве в поселении Вороновское около деревни Голохвастово продолжается круглосуточное строительство инфекционного комплексаФото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас главная задача - изготовить металлоконструкции и сендвич-панели для монтажа стен больницы, - сказал Андрей Бочкарев. - Ещё одна проблема - подъездные дороги. Мы их сейчас прокладываем, чтобы во время интенсивной сборки конструкций, внутренних перегородок, электрики одновременно около 4 тысяч грузовиков могли заезжать на площадку.

Новая больница, как отметил глава Стройкомплекса столицы, будет не временной постройкой, а капитальной, рассчитанной на работу в течение ближайших 20 лет.

ТТХ медцентра

Площадь участка - 43 гектара.

Площадь здания - около 70 тысяч квадратных метров.

Количество мест для пациентов - 500, в том числе 250 коек реанимации.

Внутри - приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное, а также на случай необходимости родильное отделения. Всего - более 30 лечебных и диагностических корпусов.

Здание соберут из быстровозводимых конструкций и оснастят самой современной медицинской техникойФото: Михаил ФРОЛОВ

ЦИФРЫ

На стройплощадке в поселении Вороновское:

- начало строительства - 13 марта;

- место - рядом с деревней Голохвастово, 32-33-й км от МКАД по Калужскому шоссе;

- расстояние от больницы до ближайших жилых домов - более 250 метров;

- около 5 тысяч строителей из 35 лучших стройкомпаний Москвы, в том числе и метростроевцы, более 1,2 тысяч единиц техники;

- корпуса соберут из бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сендвич-панелей;

- проложат порядка 10 км инженерных сетей;

- построят водозаборную станцию, 2 водозаборных узла, газопровод;

- воду в будущую больницу подадут из подземных ключей;

- построят автономные очистные сооружения для канализационных стоков с системами обеззараживания.

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