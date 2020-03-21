Новый памятник Жукову демонтировали: установят в парке «Патриот» или в Калужской области, где родился маршал

На Манежной площади еще вчера, 20 марта, было два памятника Георгию Жукову, а теперь ни одного. Установленную копию демонтировали с постамента, а исходную композицию отвезли на реставрацию. «КП» узнала, как и зачем одного маршала меняли на другого.

«Новый Жуков понравился москвичам»

История с «подменой» памятника Жукову началась утром 20 марта, подняла шум среди москвичей, на Манежную площадь сбежались журналисты. Памятник маршалу Георгию Жукову, который простоял перед историческим музеем почти 25 лет, лежал вместе с конем на асфальте, а на постаменте стоял новый памятник. Совсем не копия. Новый Жуков сидит на коне, но теперь он правой рукой не притормаживает животное, а отдает честь. Лошадь стоит не на четырех ногах – левую переднюю держит приподнятой, а хвост стал естественнее – опущен. Кто заменил памятник? Почему не говорили заранее об этом москвичам?

На Манежной площади еще вчера, 20 марта, было два памятника Георгию Жукову, а теперь ни одногоФото: Алиса ТИТКО

- Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи. Плановые реставрационные работы, - поспешил успокоить горожан и журналистов Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия.

Оказывается, чтобы место не пустовало до мая, решили разместить временную копию скульптуры. Но разместили другой памятник – так сказать «улучшенную версию» Жукова. Старый памятник с 1995 года получил много критики. Не исключено, что временный памятник хотели показать москвичам для их оценки. Кстати, многим москвичам он понравился. Сказали, что этот Жуков статный, увереннее сидит и правильно, что отдает честь.

«Должны успеть до 9 мая»

Все же остается непонятным, если реставрационные работы были запланированы на март текущего года и приурочены к 75-й годовщины Победы в ВОВ, то почему отвели для работы всего два месяца? К чему такая спешка? Конную скульптуру должны были аккуратно снять, но почему-то срезали – лошадь осталась без копыт. Пилили и по бедру коня, теперь там трещина, к тому же на спине животного вырезали прямоугольное отверстие (видимо, для поднятия скульптуры краном), также есть повреждения на рукаве Жукова. Если это реставрация, то почему же памятник так сильно пострадал?

- Монумент объектом культурного наследия не является, а представляет собой объект городской скульптуры. В настоящее время конная статуя монумента демонтирована и будет оправлена в реставрационную мастерскую в Москве. Сколько потребуется времени – не знаем. Мы все покажем журналистам, - сказал Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия.

- К 9 мая успеете? – уточнили журналисты.

- Будем стараться.

Монумент объектом культурного наследия не является, а представляет собой объект городской скульптурыФото: Алиса ТИТКО

«Временный Жуков не для Москвы»

Временная скульптура появилась стремительно, но даже сутки не простояла. Оказалось, что новый Жуков с лошадью значительно тяжелее и стилобатная часть монумента не выдержит. От идеи решили отказаться.

- Это все же не замена памятника. Ранее предполагалось отдать скульптуру на реставрацию и было предложение поставить временно новый памятник (не пылиться же ему), который пока не определили в Калугу или в парк «Патриот». Но мы в Мосгордуме это не обсуждали, были предложения такие, - рассказал «КП» глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

- То есть новый Жуков, который отдает честь, не делали, как временную скульптуру для Москвы? – уточняю.

- Нет. Мнения Москвы было, что старый памятник менять не надо, потому что он исторический, хотя и не имеет статус культурного наследия. Речь шла о том, куда поставить новый памятник. Это должны решать на федеральном уровне, в том числе своем мнение скажет Сергей Шойгу (прим.авт. - министр обороны РФ), он в этом принимал и принимает участие.

Мнения Москвы было, что старый памятник менять не надо, потому что он исторический, хотя и не имеет статус культурного наследияФото: Алиса ТИТКО

- Памятник очень похож на тот, что на Манежной площади…

- Да. Жуков принимал парад, он победитель, поэтому без лошади его трудно представить. Не на танке же он должен быть.

- Говорили, что новый памятник поставили для оценки москвичей. Вдруг понравится, то и оставили бы.

- Это домыслы.

- Вам самому-то понравился новый Жуков?

- В каждом памятнике есть недостатки, по моему мнению. Вы посмотрите на соразмерность лошади и Жукова. Красивый здоровый конь и маленький маршал – это тоже как-то неправильно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/767670" frameborder="0"></iframe> Замена памятника маршалу Жукову за одну минуту.

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В Москве на Манежной площади заменили памятник Жукову