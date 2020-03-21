Фильтровать воду активированным углем начали из-за коронавируса в Москве

Заразиться коронавирусом можно не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и грязную воду. О риске говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Поэтому базовые принципы личной гигиены должны соблюдаться неукоснительно, - говорила журналистам Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В свою очередь врачи уточняют, что питьевая вода проходит столько степеней очистки, что никакого коронавируса там быть не может.

- Вода, которая поступает в квартиры через краны, абсолютно безопасная. В ней не может быть коронавирусной инфекции, поэтому дополнительно кипятить воду или фильтровать не нужно, - рассказал «Комсомольской правде» Евгений Тимаков, врач-педиатр, главный врач медицинского лечебно-консультативного центра «Совмед». - А вот в водоемах, в открытых источниках инфекция может быть.

Двойная фильтрация

В целях профилактики уже около недели по трубам москвичей идет вода с дополнительной фильтрацией. Вода проходит через двойной слой песка и активированного угля.

- Мы отвечаем за качество услуг холодного водоснабжения в зоне своей эксплуатационной ответственности – это внешние водопроводные сети холодного водоснабжения до ввода в жилые дома. Далее наступает ответственность управляющих организаций, - сказали в «Мосводоканале».

Дальше вода идет по внутренним разводящим сетям жилых зданий. На этом этапе также проводится ряд профилактических мероприятий по промывке трубопроводов гидропневматическим методом.

- В трубопровод, подлежащий очистке, одновременно с водой подается сжатый воздух, который значительно увеличивает скорость движения воды. По окончании работ проводится обязательный контроль качества воды, - объяснили в «Мосводоканале».

Бесконтактная работа

Частично сотрудников «Мосводоканала» в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции перевели на бесконтактный режим работы. А с 23 марта будет ограничено очное посещение клиентами офисов управления «Мосводосбыт». При этом единая диспетчерская служба продолжает работать в круглосуточном режиме.

Важно

«Мосводоканал» в онлайн-режиме:

- обращения граждан принимаются по электронной почте post@mosvodokanal.ru или на официальном сайте через единую приемную (http://www.mosvodokanal.ru/contacts/reception.php);

- оставить заявку можно, позвонив по многоканальному телефону единой информационной справочной службы 8 (499) 763-34-34 (круглосуточно);

- передача показаний счетчиков абонентов АО «Мосводоканал» осуществляется в личном кабинете на сайте (https://onewind.mosvodokanal.ru/welcome.do).

Кстати

Музей воды закроют

Бесплатные экскурсии в Музей воды (Саринский проезд, 13) останавливают с 23 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

- Мы заботимся о здоровье своих посетителей и сотрудников компании. После снятия ограничений будем рады вас видеть на наших экскурсиях. Информация о дате и времени открытия музея будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях, - рассказали в «Мосводоканале».Посетить музей, основанный в 1993 году, можно будет позже. Здесь расскажут историю первых кремлевских водопроводов, о системе водоснабжения и канализации Москвы – от Ростокинского акведука до современных сооружений.