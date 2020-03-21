2020-03-21T17:05:26+03:00
Общество

В московском метро начали дезинфицировать тоннели от коронавируса

Машины со специальным средством курсируют по линиям подземки по ночам
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Машины выезжают по ночам, когда прекращается движение поездов с пассажирамиМашины выезжают по ночам, когда прекращается движение поездов с пассажирами
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В столичном метро с коронавирусом сражаются разными методами: дезинфицируют вагоны, поручни, турникеты, административные помещения, кассирам выдали перчатки, измеряют температуру с помощью тепловизоров. Теперь приступили к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин. Об этом рассказали в Московском метрополитене.

- У нас есть девять машин, с помощью которых проводится дезинфекция в метро. Раньше их использовали в ночной промывке тоннелей обычной водой. Теперь в связи с усилением мер по борьбе с вирусами промывка осуществляется специальным дезинфицирующим средством, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Как это происходит? Раствор дезинфицирующего средства заливается в цистерны (около 10-12 тонн). Машины выезжают по ночам, когда прекращается движение поездов с пассажирами. Для качественного обеззараживания машины едут по тоннелю со скоростью не более 5 км/ч. За ночь машины успевают обработать инфраструктуру в тоннелях на 22-36 км пути.

Раствор дезинфицирующего средства заливается в цистерны Фото: предоставлено пресс-службой

Раствор дезинфицирующего средства заливается в цистерныФото: предоставлено пресс-службой

А это безопасно? Для промывки и дезинфекции тоннелей используют раствор средства «Трилокс». Он имеет широкий спектр антимикробного и противовирусного действия. Это же средство применяют для обеззараживания даже хирургических и стоматологических инструментов.

- Дезинфицирующий раствор эффективно справляется с бактериями и вирусами. Данное средство рекомендовал использовать Роспотребнадзор, - уточнили в Московском метрополитене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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