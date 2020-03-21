В Москве 6 новых зараженных коронавирусом за сутки

По данным Оперативного штаба по контролю за коронавирусом в России за последние сутки на территории страны выявили 53 новых пациента с коронавирусом. 6 из них - в Москве. При этом стоит напомнить, что днем ранее специалисты сообщали сразу о 33 новых заболевших COVID-2019, которые находятся в инфекционных больницах столицы.

В Оперативном штабе сообщили, что среди 6 новых пациентов есть ребенок.

«Родители девочки ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок находится на лечении в больнице имени Башляевой».

Два человека из близкого круга заболевших уже госпитализированы, остальные пока под наблюдением врачей.

Сообщается, что москвичи, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, вернулись в Россию рейсами из Женевы (9 марта) и Стамбула (15 марта).

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Москве на сегодня достигло 137. Как ранее сообщала «Комсомольская Правда» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову, 8 человек уже успешно выписаны.

Цифры в целом по стране: 306 заболевших и 12 выздоровевших.

В течение ближайшей недели в Москве запустят 9 лабораторий, которые смогут проводить до 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Несколько стационаров столичных больниц, включая НИИ скорой помощи имени Склифосовского, перепрофилируют на случай возможного приема пациентов с коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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