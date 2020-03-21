Московские спорт-клубы X-Fit: К закрытию из-за коронавируса не готовились, но сняли видеоуроки тренировок

Онлайн-тренировки в YouTube

Из-за осложнений эпидемиологической ситуации по коронавирусу в столице под закрытие с 21 марта попали бассейны, фитнес-центры и аквапарки. «КП» узнала, как будут работать клубы крупной сети X-Fit.

- Когда началась вся история с коронавирусом, то мы рассматривали разные варианты. Первое, что мы будет делать – осуществлять «заморозку» карт на время карантина, не взирая на то, была ли предусмотрена такая услуга по карте. Вторая мера – мы выложим на наш YouTube-канал видео-уроки. Мы их записали на прошлой неделе, подозревая, что может произойти такая ситуация. Но видео-уроки будут доступны не только членам клуба, но и всем желающим, - рассказала Ольга Чиненова, pr-директор сети X-Fit в России.

Фактически спортзалы перейдут на онлайн-формат. Тренеры готовы выходить в прямые эфиры – технически это возможно. Только пока остается непонятно, смогут ли сотрудники посещать клубы – распространяется ли запрет и на них. Даже если и так, то тренеры X-Fit готовы выходить в прямые эфиры из дома.

Персональные тренировки через Skype

Индивидуальные тренировки с тренерами перевели на видео-платформы: WhatsApp, Skype. Подобная услуга будет иначе тарифицироваться – дешевле.

- Будете ли брать новых клиентов? – спрашиваю.

- Пока нет информации. Будет зависеть, пустят ли сотрудников в клуб. Будут ли работать отделы продаж - узнаем в понедельник. Сейчас наша задача оповестить клиентов, что нас закрыли и приходить не нужно, - говорит Ольга Чиненова, pr-директор сети X-Fit в России.

- А вообще ходили еще заниматься в марте или уже меньше людей было?

- Меньше, но статистику не собирали. В этот сезон обычно всегда меньше людей: все тренировались после новогодних праздников, приводили себя в порядок к 8 марта, а в конце марта-начале апреля как-то меньше ходили (на 3-7%), потом уже с середины апреля готовились к летнему отдыху, поэтому снова возвращались в спортзалы. То есть и сейчас сложно понять: не пришли, потому что заболели, боятся выходить из дома или просто сезонная лень.

- Как вы работали последние недели?

- Участилась уборка, проветривание. Раз в полчаса дезинфицировали поручни тренажеров, поручней, поверхностей. Во всех клубах установили антисептики. Измеряли температуру всем: сотрудникам и клиентам. С признаками ОРВИ людей не пускали. Также у нас в клубах работают врачи, поэтому клиенты могли обратиться за консультациями.

- А клиенты, что говорили: надо закрывать спортивные клубы?

- Разделились мнения: кто-то приходил и замораживал карты, кто-то возвращал деньги, кто-то, наоборот, умолял, чтобы мы не закрывались, а они имели возможность тренироваться, укрепляя иммунитет.

Официально

Когда откроются фитнес-клубы?

- Ограничение на работу фитнес-клубов будет действовать до особого распоряжения. За выполнением постановления будут строго следить территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Москве. В случае невыполнения Постановления в целях предотвращения угрозы жизни или здоровью людей будут применяться меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - рассказали в Роспотребнадзоре по Москве.

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