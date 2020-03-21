2020-03-21T23:35:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус закрыл московские аквапарки и бассейны, но бани еще работают

Как будут возвращать деньги за абонементы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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С 21 марта закрываются московские аквапарки, фитнес-клубы и бассейныС 21 марта закрываются московские аквапарки, фитнес-клубы и бассейныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Роспотребнадзор из-за роста заболеваемости коронавирусом среди взрослого населения закрыл с 21 марта московские аквапарки, фитнес-клубы и бассейны. «КП» узнала, что делать тем, у кого клубные карты и абонементы.

Бассейны и аквапарки закрыты

Аквакомплекс «Лужники» закрылся еще до массового закрытия спортивных центров. Причина все та же - угроза распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV. Открыться аквакомплекс планирует 13 апреля (о дате дополнительно сообщат).

- Гости, которые приобрели билеты в Аквапарк на даты, совпадающие с периодом профилактики с 20 марта по 12 апреля, могут сдать или поменять билеты. Для этого нужно написать письмо на aquaask@luzhniki.ru с указанием номера билета и просьбой об обмене или возврате, - рассказали в «Лужниках». - Действие приобретенных абонементов в бассейн также будет приостановлено.

Следом закрылся аквапарк «Карибия», открытый бассейн «Чайка» возле Парка Горького.

- Вынуждены закрыться с 21 марта и до особого распоряжения. Действие клубных карт на этот период будут приостановлены. Будьте здоровы, - написали в соцсетях открытого бассейна «Чайка».

Фитнес-клубы устроят онлайн-тренировки

Одним махом закрылись, как крупные сети фитнес-клубов, так и небольшие спортивные студии.

- Мы закрыли 15 фитнес-клубов в Москве. Сейчас идет оперативное оповещение людей по смс и телефону, что тренировок не будет. Мы предлагаем переходить на онлайн-формат: смотреть видеоуроки, прямые эфиры наших тренеров. Всем членам клуба мы предлагаем услугу «заморозки» карты, вне зависимости была ли у карты такая услуга или нет. Пакеты персональных тренировок, имеющие срок действия, также можно будет использовать после карантина. Если все же клиент хочет вернуть деньги, то нужно позвонить в свой клуб и оформить возврат, - рассказали в сети фитнес-клубов Х-Fit.

- Мы вынуждены временно прекратить доступ в наши фитнес-клубы до особого распоряжения. В свою очередь, мы гарантируем продление всех действующих контрактов с того времени, как клубы вновь откроют свои двери. В ближайшие дни мы будем рады пригласить вас на онлайн-тренировки с нашими тренерами, - рассказали в сети фитнес-клубов World Class.

О закрытии фитнес-клубы сообщают в соцсетях. Все пишут одно и тоже: «Вынуждены приостановить работу нашего клуба с 21 марта».

- На данный период всем клиентам будет произведена заморозка карт за счет клуба. Оставить заявку на заморозку можно на нашем сайте или в мобильном приложении, - рассказали в клубе «Marina Club».

Студии йоги, растяжки, пилатеса тоже уходят на временные каникулы.

- Абонементы будут заморожены бесплатно. На период вынужденных каникул предлагаем приобрести онлайн-курсы и предстоящие сезоны марафонов, - рассказали в студии растяжки TopStretching.

КСТАТИ

Бани и сауны в Москве еще работают

Постановление Роспотребнадзора не коснулось банных комплексов, они пока принимают посетителей.

- Мы работаем. Нас не закрывали, приезжайте, - сказали в Усадьбе банной на Угрешской.

- А нас и не планировали закрывать. Мы работаем. У нас же нет сбора людей больше 50 человек. Вы приезжаете своей компанией (от 3 до 15 человек), все друг друга знают, с вами нет посторонних. Отдохнули, попарились, покушали. После клиентов всегда моем полы, убираем. Так было и до коронавирусной инфекции, - рассказали в Банном дворе на Лобненской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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