«Собрали в одной комнате пять рейсов и дали две ручки»: в Домодедово вернувшиеся из-за границы пожаловались на давку

Пассажиры рейса Лондон-Москва "Уральских авиалиний", который прибыл в Домодедово 20 марта, пожаловались на давку в аэропорту. Виной всему непродуманная система мер безопасности. Одновременно прилетели пять рейсов из-за границы. В разговоре с «КП» одна из прибывших назвала атмосферу жуткой.

- Сначала час держали в самолете: заполняли бумагу, в которой указали, где будем жить. После паспортного контроля, потребовали заполнить еще одну анкету. В маленькую комнату набили несколько сотен человек. Атмосфера жуткая: вокруг все на нервах, кашляют. Мы стояли в замкнутом пространстве, буквально в пяти сантиметрах друг от друга. Как на рок-концерте! - сообщила пассажирка Мария Кузьменко «Комсомольской правде».

Собеседница посетовала, что на пути из самолета, нигде нельзя было помыть руки.

В аэропорту все прибывшие заполняют такую анкету. Фото: Валерия Бочкарева

- Один стол и пара пишущих ручек на всю толпу. Естественно, их все перетрогали. Все кашляют. Потом проходишь за стол к медработнику. Я не видела, чтобы там что-то обрабатывали. А после мы вместе с пассажирами других рейсов пошли получать багаж. Какого-то сочувствия, элементарного человеческого отношения от сотрудников не ощущалось, - пожаловалась москвичка.

«Комсомолке» удалось пообщаться с пассажирами других рейсов, которые в эти дни прилетели в Домодедово. На переполненный зал и плохую организацию никто больше не жаловался.

Певица Дарья Столбова в своем инстаграме также поделилась впечатлениями от DME. Она отдыхала в Индонезии и в Москву возвращались рейсом через Сингапур.

После приземления на борт поднимаются сотрудники аэропорта с бесконтактными термометрамиФото: REUTERS

- Когда приземлились, на борт поднялись сотрудники аэропорта с бесконтактными термометрами. Всем измерили температуру. У знакомого прибор показал выше 37. Его увели отдельно от нас, взяли мазок и отпустили домой. Вскоре ему позвонили и сказали, что нужно ложиться в больницу. Сейчас он в инфекционке. Там у него еще раз взяли анализы на коронавирус. Сама я самоизолировалась. Честно сижу дома. Да никуда и не охота - привожу мысли в порядок. Чувствую себя хорошо, температура 36 и 6, - рассказала артистка своим подписчикам.

Жительница Перми Валерия Бочкарева накануне вернулась из Чехии. Прилетели в Жуковский и дальше поехала на пересадку в Домодедово. Весь контроль прошла в аэропорту прилета.

— В самолете померили температуру тепловизором. Дали заполнить анкету со сведениями откуда летим, куда, контакты и адрес. Расписка заключалась в правдивости указанной нами информации. В аэропорту люди в защитных костюмах и масках. Перед тем, как я подошла к столику врача, она обработала его. Померили еще раз температуру. Раздали памятку и сказали отправиться сдать анализы в поликлинику по месту жительства, — рассказала девушка kp.ru.

«Комсомольская правда» направила запрос в пресс-службу аэропорта Домодедово с просьбой прокомментировать столпотворение 20 марта.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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