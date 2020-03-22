Закрытие фитнес-клубов в Москве из-за коронавируса: что делать с абонементами и нужно ли замораживать карты?

Москвичи, несмотря на развивающуюся коронавирусную инфекцию, несмотря на закрытие театров, некоторых кафе, продолжали ходить в спортклубы. В залах усиленно мыли полы, ручки тренажеров, все поверхности. Установили антисептики, меряли температуру не только персоналу, но и клиентам. На занятия больных с признаками ОРВИ не пускали. И надеялись, что фитнес-клубы закрывать не будут. Но с 21 марта Роспотребнадзор принял решение, что занятия нужно отменять.

- Теперь руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей (государственные и частные) обязаны прекратить допуск посетителей. Ограничение будет действовать до особого распоряжения, - сообщили в Роспотребнадзоре по Москве.

В фитнес-клубы сразу же посыпались вопросы: будут ли замораживать карты, что делать с абонементами и как вернуть деньги? Практически все клубы поступили одинаково - закрыли двери и автоматически заморозили карты клиентов на период вынужденного карантина.

- Мы всем членам клуба автоматически "заморозили" карты, вне зависимости была ли у карты такая услуга или нет. Вчера после оповещения в соцсетях, по смс, в мобильном приложении, нас просто засыпали вопросами. Всех интересует: заморозят ли карты. Мы всех успокаиваем, что уже это сделано. Пакеты персональных тренировок, имеющие срок действия, также можно будет использовать после карантина. Варианты возврата денег также есть, просим клиентов позвонить в свой клуб и оформить возврат, - рассказали в сети фитнес-клубов Х-Fit.

- Мы гарантируем продление всех действующих контрактов с того времени, как клубы вновь откроют свои двери, - рассказали в сети фитнес-клубов World Class.

Фитнес-клубы оперативно сообщили в соцсетях, что вынуждены приостановить работу. Автоматически заморозили карты в залах "Зебра", "Манго", "Территория фитнеса".

- Клуб предоставляет бесплатную заморозку клубной карты. Заявление можно отправить по электронной почте на адрес sales@fitnessliga.ru, - рассказали в клубе "Фитнес Лига".

- На данный период всем клиентам будет произведена заморозка карт за счет клуба. Оставить заявку на заморозку можно на нашем сайте или в мобильном приложении, - рассказали в клубе "Marina Club".

В ближайшие дни фитнес-клубы переведут работу в онлайн-режим и советуют не только смотреть видеоуроки, но и заниматься спортом дома.

- Если человек не заболел, то можно заниматься спортом. Это как раз поможет поддерживать иммунитет и высокий уровень метаболизма. Достаточно элементарных упражнений: выпады, отжимания, приседания, стойка в планке. К тому же в ближайшее время мы сообщим об онлайн-тренировках, сейчас формируется расписание и скоро мы о нем сообщим в наших соцсетях. А посмотреть видеоуроки смогут не только члены клуба, но и все желающие, - говорит Руслан Панов, фитнес-тренер, эксперт и координатор групповых программ сети клубов X-Fit.

- Мы будем рады пригласить клиентов на онлайн-тренировки с нашими тренерами, - сказали в World Class.

- Не забывайте поддерживать режим физической активности и делайте 15-20 минутную тренировку на все группы мышц дома, что однозначно позволит вам поддерживать форму и не даст ослабнуть иммунитету, - посоветовали в клубе "Фитнес Лига".

КСТАТИ

Некоторые клубы Crocus Fitness работают

- Мы пока работаем, на нас московское распоряжение распространяется частично. Московские клубы на Курской, в Лужниках, на Ленинградке мы закрыли, но наши клубы находятся и в области. Хотя все привыкли считать Мякинино и Кунцево, что это Москва. Но это все же область. Эти два клуба еще работают, - рассказали в сети Crocus Fitness.

- А можно ли приехать членам закрывшихся клубов в Москве позаниматься в залах в области? - спрашиваю.

- Нет такой возможности. Клубы не справятся с потоком. Поэтому мы просто автоматически "заморозили" карты всем членам московских клубов и ждем открытия.

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